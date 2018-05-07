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Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала «Воронины»
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Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала «Воронины» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Юные актеры из сериалов «Воронины» и «Закрытая школа», а также девочка-голос знаменитого мультфильма «Маша и Медведь» рассказали, сколько получают за свой труд в шоу-бизнесе. Также дети поделились своими впечатлениями от работы с состоявшимися звездами российского телеэкрана.
Практически во всех семейных сериалах есть роли, которые должны играть дети или подростки. По сюжету, у взрослых персонажей, как правило, подрастают наследники.
Так, Мария Ильюхина фактически выросла на глазах у зрителей сериала «Воронины». Поклонники ситкома про веселую семейку наблюдают за полюбившейся героиней с ее четырехлетия, а сейчас девочке уже 14. За десять лет работы на телеэкране Маша заработала себе на квартиру.
Не менее заметная юная артистка Лера Стреляева, играя в «Елках», получала, по меньшей мере, 15 тысяч за съемочный день. Только за один фильм она заработала полмиллиона рублей.
Девочка призналась, что не планирует в будущем связываться жизнь с актерским ремеслом, однако съемки с Анной Чиповской и Петром Федоровым вспоминает с теплотой. «Они так играли, что даже мне хотелось плакать. И я плакала. Мне было семь лет, я прошла три кастинга и очень обрадовалась, когда меня утвердили», — рассказала юная актриса в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
Голос Алины Кукушкиной теперь знает вся страна. Ребенок долгое время озвучивал вредную Машу из мультсериала «Маша и Медведь». Именно ее реплики ушли в народ и стали афоризмами.
Сейчас Алина больше не озвучивает мультфильмы, но с сериалом не рассталась. Теперь 16-летняя девушка работает помощником звукорежиссера. Первый гонорар Алины в 35 тысяч рублей помог ей исполнить свою мечту — купить собаку.
Актриса дубляжа всегда работала без ущерба для учебы. «Когда была помладше, хотела стать ветеринаром, но решила, что туда лучше не лезть, а теперь думаю о связях с общественностью», — рассказала Алина о своих альтернативных планах.
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