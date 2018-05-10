Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»

Сколько зарабатывают актеры-школьники

Юные актеры из сериалов "Воронины" и "Закрытая школа", а также девочка-голос знаменитого мультфильма "Маша и Медведь" рассказали, сколько получают за свой труд в шоу-бизнесе. Также дети поделились своими впечатлениями от работы с состоявшимися звездами российского телеэкрана.

Практически во всех семейных сериалах есть роли, которые должны играть дети или подростки. По сюжету, у взрослых персонажей, как правило, подрастают наследники.

Так, Мария Ильюхина фактически выросла на глазах у зрителей сериала "Воронины".

Кадр из сериала "Воронины"

Поклонники ситкома про веселую семейку наблюдают за полюбившейся героиней с ее четырехлетия, а сейчас девочке уже 14. За десять лет работы на телеэкране Маша заработала себе на квартиру.

Не менее заметная юная артистка Лера Стреляева, играя в "Елках", получала, по меньшей мере, 15 тысяч за съемочный день. Только за один фильм она заработала полмиллиона рублей.

Кадр из фильма "Елки лохматые"

Девочка призналась, что не планирует в будущем связываться жизнь с актерским ремеслом, однако съемки с Анной Чиповской и Петром Федоровым вспоминает с теплотой.

"Они так играли, что даже мне хотелось плакать. И я плакала. Мне было семь лет, я прошла три кастинга и очень обрадовалась, когда меня утвердили",

— рассказала юная актриса в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ

Голос Алины Кукушкиной теперь знает вся страна. Ребенок долгое время озвучивал вредную Машу из мультсериала "Маша и Медведь". Именно ее реплики ушли в народ и стали афоризмами.

Сейчас Алина больше не озвучивает мультфильмы, но с сериалом не рассталась. Теперь 16-летняя девушка работает помощником звукорежиссера. Первый гонорар Алины в 35 тысяч рублей помог ей исполнить свою мечту — купить собаку.

Кадр из мультфильма "Маша и медведь"

Актриса дубляжа всегда работала без ущерба для учебы.

"Когда была помладше, хотела стать ветеринаром, но решила, что туда лучше не лезть, а теперь думаю о связях с общественностью",

— рассказала Алина о своих альтернативных планах.