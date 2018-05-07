Секреты кино, о которых вы не знали

Продвинутые технологии сегодня повсюду, не исключая кино. Специалисты по компьютерным эффектам могут полностью изменить персонажа без грима или создать воображаемый мир без сложных декораций. В процессе съёмок и монтажа используются особые приёмы, с которыми знакомы лишь специалисты. Но сейчас и у вас будет возможность познакомиться с кое-какими секретами киношников.

1. Сцена с выпрыгиванием из окна и разбиванием стекла часто встречается в боевиках. Обычное стекло в таком случае разбивается на мелкие и острые осколки, а это очень опасно для актёра и окружающих. Поэтому на съёмках используется сахарное стекло, которое выглядит, как обычное, но безопасно. А в последнее время всё чаще применяют тонкий пластик.

2. Исполнителям иногда приходится набирать вес или сильно худеть ради роли. Сегодня такие трансформации тела совершаются с помощью спецэффектов.

3. Фильмы озвучивают уже после завершения съёмок, чтобы звуки были более чистыми и выразительными. Для создания необычных звуков вроде пересыпания песка или взмахов крыльев привлекают звукооператоров, которые знают, как изобразить то или иное явление.

4. Раньше для съёмок огромной толпы приглашали массовку, что было затратно по времени и дорого. Сегодня людей в толпе дорисовывают на компьютере или используют надувные манекены.

5. В детективах, криминальных историях, ужастиках часто фигурирует кровь. Чтобы изобразить её, готовят особую смесь из кукурузного сиропа, красителя и мыла.