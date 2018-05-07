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Официально: Хелена Бонем Картер снимется в 3 сезоне сериала «Корона»
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Официально: Хелена Бонем Картер снимется в 3 сезоне сериала «Корона» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Сериал «Корона» стараниями Netflix становится все более интересным — и не только из-за скандала с разницей в гонорарах Мэтта Смита и Клэр Фой, который омрачил второй сезон. Netflix официально подтвердил, что в третьем сезоне звездный состав «Короны» пополнит еще одна известнейшая актриса — Хелена Бонем Картер.
Хелена Бонем Картер сменит Ванессу Кирби в роли принцессы Маргарет и задержится в этой «должности» сразу на два сезона — третий и четвертый. «Даже не знаю, что меня пугает больше — задача воздать должное настоящей принцессе Маргарет или попытаться стать достойной заменой принцессе Маргарет Ванессы Кирби», призналась в комментарии сама Хелена. «Единственное, что могу гарантировать — это то, что я буду ниже Ванессы», добавила актриса со своей характерной иронией.
Возглавлять третий сезон «Короны» в ролях королевы Елизаветы II и принца Филипа будут Оливия Коулман и Тобиас Мензес, Джейсон Уоткинс присоединится к касту в роли премьер-министра Гарольда Уилсона, а вот увидеть все это великолепие поклонники «Короны», к сожалению, смогут только в 2019 году, когда состоится премьера новых серий.
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