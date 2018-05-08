Творческая встреча с режиссером состоится в районе

На собрании обсудят фильм « Василий Гроссман . Я понял, что я умер», сообщили на официальном сайте музея.

Елена Якович расскажет гостям встречи как ей удалось показать документы из «Особой папки» Василия Гроссмана, хранившиеся под грифом «Совершенно секретно».

Желающих побольше узнать об одном из значительных писателей XX века и пообщаться с режиссером ждут в 19:00 по адресу: Трубниковский переулок, дом 17. Вход платный.