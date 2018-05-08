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Творческая встреча с режиссером состоится в районе
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Творческая встреча с режиссером состоится в районе 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В музее «Дом Ильи Остроухова в Трубниках» 11 мая пройдет творческая встреча с режиссером-документалистом Еленой Якович.
На собрании обсудят фильм «Василий Гроссман. Я понял, что я умер», сообщили на официальном сайте музея.
Елена Якович расскажет гостям встречи как ей удалось показать документы из «Особой папки» Василия Гроссмана, хранившиеся под грифом «Совершенно секретно».
Желающих побольше узнать об одном из значительных писателей XX века и пообщаться с режиссером ждут в 19:00 по адресу: Трубниковский переулок, дом 17. Вход платный.
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