Меган Фокс страстно поцеловала бывшего мужа Ферги

Джош Дюамель расстался со своей женой Ферги, и теперь поклонницы внимательно следят за его личной жизнью. Сначала актеру приписывали роман с бывшей женой Бена Аффлека — Джессикой Гарнер. Поводом для разговора послужили частые визиты актера к Джессике в гости. А сегодня Сеть взорвало фото, на котором Джош Дюамель целуется с замужней Меган Фокс

Как оказалось, снимок был сделан на съемочной площадке фильма «Думай как собака», в котором Джош и Меган играют супругов. Съемки картины проходят в Новом Орлеане. Сюжет фильма повествует от 12-летнем вундеркинде, который поставил неудачный эксперимент, в результате чего между ним и его собакой образовалась телепатическая связь. Джош и Меган исполняют в фильме роли родителей этого мальчика.

Меган Фокс и Джош Дюамель

Меган Фокс и Джош Дюамель

Меган Фокс и Джош Дюамель

Меган Фокс и Джош Дюамель

К слову, Меган Фокс не снималась в полнометражных фильмах уже несколько лет. Последним крупным проектом с ее участием стал фильм «Черепашки-ниндзя 2», в котором она сыграла Эйприл О’Нил.