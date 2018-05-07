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Меган Фокс страстно поцеловала бывшего мужа Ферги
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Меган Фокс страстно поцеловала бывшего мужа Ферги 

Журнал ОК! 1 час назад
Джош Дюамель расстался со своей женой Ферги, и теперь поклонницы внимательно следят за его личной жизнью. Сначала актеру приписывали роман с бывшей женой Бена Аффлека — Джессикой Гарнер. Поводом для разговора послужили частые визиты актера к Джессике в гости. А сегодня Сеть взорвало фото, на котором Джош Дюамель целуется с замужней Меган Фокс.
Как оказалось, снимок был сделан на съемочной площадке фильма «Думай как собака», в котором Джош и Меган играют супругов. Съемки картины проходят в Новом Орлеане. Сюжет фильма повествует от 12-летнем вундеркинде, который поставил неудачный эксперимент, в результате чего между ним и его собакой образовалась телепатическая связь. Джош и Меган исполняют в фильме роли родителей этого мальчика.
Меган Фокс и Джош Дюамель
Меган Фокс и Джош Дюамель
Меган Фокс и Джош Дюамель
Меган Фокс и Джош Дюамель
К слову, Меган Фокс не снималась в полнометражных фильмах уже несколько лет. Последним крупным проектом с ее участием стал фильм «Черепашки-ниндзя 2», в котором она сыграла Эйприл О’Нил.
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