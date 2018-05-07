Билеты на «Хана Соло» раскупили быстрее, чем на «Черную пантеру»

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» еще не успел выйти в прокат, но уже бьет рекорды. Всего за 24 часа предварительной продажи билетов спин-офф космической саги обогнал результат «Черной пантеры». Правда, не смог обойти новых «Мстителей», заняв почетное второе место.

Интерес к предстоящему блокбастеру вполне объясним, эпопея «Звездные войны» уже 40 лет объединяет поклонников по всему миру. Более того, согласно сайту Fandango, Хан Соло — любимый персонаж у 85% опрошенных.

Несмотря на негатив, преследовавший проект на протяжении всего съемочного процесса — увольнение режиссеров, недовольство студии LucasFilm игрой Олдена Эйренрайка — лента легко может претендовать на кассовые сборы не меньше миллиарда долларов. Впрочем, как и все фильмы франшизы «Звездные войны».

Напомним, что российская премьера «Хан Соло: Звездные войны. Истории» состоится 24 мая. Эксклюзивные вещи и сувениры с символикой Star Wars ждут истинных фанатов здесь.