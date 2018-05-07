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Минкультуры объяснило, почему фильму «Такси-5» впервые присвоен рейтинг 18+
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Минкультуры объяснило, почему фильму «Такси-5» впервые присвоен рейтинг 18+ 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Продолжение французской франшизы «Такси» содержит сцены, не предназначенные для показа несовершеннолетним зрителям, поэтому фильм в российском прокате впервые выйдет с возрастным ограничением 18+. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
"Фильму присвоена классификация «18+», поскольку он содержит материалы, запрещенные для показа детям в соответствии со статьей 5, п. 2 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — рассказали в министерстве.
В мировом прокате, согласно данным крупнейшей в мире базы данных о кинематографе IMDb (Internet Movie Database), фильм выходит с возрастной отметкой 12+. Лента сочетает в себе элементы кинокомедии, боевика, приключенческого фильма и детектива. Картина стала одним из самых успешных фильмов Франции, собрав $210 млн в мировом прокате. В первом фильме была рассказана история молодого доставщика пиццы Даниэля (Сами Насери), который увольняется со своей работы, становится таксистом и начинает работать на полицию.
В новой части экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро приходится объединиться с племянником Даниэля.
В мировой прокат пятая часть фильма «Такси» режиссера Франка Гастамбида вышла 7 апреля этого года, в российском прокате картина появится 10 мая.
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