Пятый фильм «Такси» впервые выйдет с возрастным ограничением 18+ 

ТАСС, 7 мая. Продолжение французской франшизы «Такси» впервые выйдет в прокат с возрастным ограничением 18+. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании «Централ Партнершип» (ЦПШ).
"Фильм «Такси-5» будет идти с возрастным ограничением 18+", — отметили в компании. В мировом прокате, согласно данным крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb (Internet Movie Database), фильм выходит с возрастной отметкой 12+. В пресс-службе ЦПШ ТАСС сообщили, что компания получила прокатное удостоверение уже с такой возрастной отметкой. ТАСС запросил комментарий Министерства культуры.
Лента сочетает в себе элементы кинокомедии, боевика, приключенческого фильма и детектива. Картина стала одним из самых успешных фильмов Франции, собрав $210 млн в мировом прокате. В первом фильме была рассказана история молодого доставщика пиццы Даниэле (Сами Насери), который увольняется со своей работы, становится таксистом и начинает работать на полицию.
В новой части экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро приходится объединиться с племянником Даниэля.
В мировой прокат пятая часть фильма «Такси» режиссера Франка Гастамбида вышла 7 апреля этого года, в российском прокате картина появится 10 мая. Продюсер фильма — Люк Бессон, который продал франшизу на картину другим авторам. Предыдущие четыре части снял режиссер Жерар Кравчик. Ранее звезда фильма «Такси» Сами Насери, впервые не участвовавший в съемках, заявил в интервью ТАСС, что готов сняться в новых частях картины, если к ее созданию вернется старая команда.