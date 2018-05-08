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Кинофестиваль в Каннах — русские возвращаются на Лазурку
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Кинофестиваль в Каннах — русские возвращаются на Лазурку 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Во вторник, 8 мая, стартует 71-й Каннский кинофестиваль. В программе «Синефондасьон» — короткометражка выпускника Московской школы нового кино Игоря Поплаухина «Календарь». В жюри «Особого взгляда» — вчерашний дебютант из Нальчика Кантемир Балагов. Звягинцев судит основной конкурс и оценивает «Лето» Серебренникова. Он, уже ясно, не приедет. Но потому фильм про Цоя и вызывает больше всего разговоров.
Егор Беликов кинокритик «Во-первых, нужно говорить не только о фильме Серебренникова, но и о фильме Сергея Дворцевого, который во многом не казахский режиссер, но и во многом российский. Действие его нового фильма происходит в Москве, и мне кажется, что у него больше шансов выиграть, чем у Серебренникова, поскольку у Серебренников все же относительно для широких масс картина, а у „Айка“ про киргизскую иммигрантку, которая ищет в Москве своего сына, все же имеет больше шансов привлечь внимание каннского жюри просто потому, что Дворцевой до этого выиграл в программе „Особый взгляд“ Каннского фестиваля и, соответственно, он, если очень вкратце, понимает конъюнктуру. Другой вопрос — да, фильм Серебренникова и его участие на Каннском фестивале во многом вопрос политический».
Только вот история рокеров вряд ли будет понятна международной публике. Для нее здесь новый Ларс Фон Триер, которого в Каннах клялись на порог не пускать. Терри Гиллиам с фильмом закрытия «Человек, который убил Дон Кихота», а также «Климакс» Гаспара Ноэ.
Егор Москвитин обозреватель портала «Медуза» «В основном конкурсе будут бороться такие мастера, как, например, Спайк Ли, который не участвовал в конкурсе уже почти 30 лет, или Жан-Люк Годар, которому уже 87 лет, и совершенно молодые режиссеры, которые до этого участвовали либо в параллельных программах, либо не участвовали в Каннах вовсе, например, режиссер Дэвид Роберт Митчелл, который снял фильм „Под Силвер-Лэйк“. Кроме того, очень сильна внеконкурсная программа: покажут „Звездные войны“, что совершенно беспрецедентно, потому что критики в Каннах гораздо более серьезные, чем критики, которые привыкли смотреть фильмы про супергероев или фантастику, так что раз Disney готов показать в Каннах, значит, они абсолютно уверены в качестве фильма».
Канны в этом году меняются к неудовольствию многочисленных журналистов: руководство ломает многолетнюю схему «сначала — пресс-показ, потом — премьера», да еще и президент фестиваля Тьерри Фремо заявил, что все фильмы конкурса должны иметь прокатчика во Франции. К чему это приведет, интересно будет посмотреть. Ну и не только на это.
Перед открытием фестиваля директор смотра Тьерри Фремо рассказал, что в будущем в основном конкурсе фестиваля будет участвовать больше женщин-режиссеров. Также он затронул тему запрета селфи на красной дорожке: его установили в этому году. По словам Фремо, постоянные фото самих себя замедляют процесс прохода гостей и приводят к сдвигам в расписании. « Вы сюда не на себя смотреть приехали, а чтобы фильмы смотреть», — цитата Фремо.
В конце марта он же распорядился отменить утренние пресс-показы перед вечерними премьерами конкурсных картин. Фильмом открытия в этом году станет работа режиссера Асгар Фархади «Все знают». Киносмотр завершится 19 мая.
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