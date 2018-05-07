Российский режиссер Кантемир Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» в Канне 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Молодой российский режиссер Кантемир Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом в понедельник сообщается на сайте киносмотра.
Кроме Балагова, в состав жюри вошли палестинский режиссер Аннамари Ясир, французская актриса Виржини Ледуайен, американский продюсер Джули Хантсингер. Возглавит жюри «Особого взгляда» американский актер пуэрториканского происхождения Бенисио дель Торо.
Фильм Балагова «Теснота» был представлен в конкурсной программе «Особый взгляд» 70-го Каннского кинофестиваля и удостоен приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы.
Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу с 8 по 19 мая. В программе «Особый взгляд», как сообщили ее организаторы, будут представлены 18 фильмов.
"Особый взгляд" — вторая по значимости (после основного конкурса) программа Каннского кинофестиваля. Она существует с 1978 года. Дель Торо уже входил в состав большого каннского жюри в 2010 году, когда его возглавлял Тим Бертон. Тогда награды «Золотая пальмовая ветвь» был удостоен фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (Loong Boonmee raleuk chat, 2010) режиссера из Таиланда Апитчатпона Вирасетакула.