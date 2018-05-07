Российский режиссер Кантемир Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» в Канне

МОСКВА, 7 мая. / ТАСС /. Молодой российский режиссер Кантемир Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом в понедельник сообщается на сайте киносмотра.

Фильм Балагова «Теснота» был представлен в конкурсной программе «Особый взгляд» 70-го Каннского кинофестиваля и удостоен приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы.

Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу с 8 по 19 мая. В программе «Особый взгляд», как сообщили ее организаторы, будут представлены 18 фильмов.