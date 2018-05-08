Жюри российских кинокритиков оценит для ТАСС конкурсную программу Каннского фестиваля 

ТАСС совместно с РОСКИНО — организацией, которая поддерживает и продвигает российское кино за границей, подготовил специальный проект к Каннскому кинофестивалю, который стартует 8 мая во Франции.
Оценить фильмы, которые будут показаны в конкурсной программе, ТАСС и РОСКИНО пригласили ведущих российских кинокритиков, в их числе Антон Долин, Андрей Плахов, Екатерина Мцитуридзе, Валерий Кичин и др.
Каждый день результаты голосования, публикуемые на русском и английском языках, будут обновляться, в результате чего профессионалы и журналисты, работающие во время Каннского фестиваля, а также читатели из России и других стран мира смогут понять расклад сил во время смотра и узнать о картинах, которые были выбраны. Кроме того, часть своих оценок участники жюри прокомментируют.
Кинофестиваль открывается конкурсным фильмом дважды лауреата «Оскара» Асгара Фархади «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях. Вместе с этой картиной за Золотую пальмовую ветвь поборется 21 работа кинорежиссеров со всего мира, в их числе Жан-Люк Годар, Павел Павликовский ("Оскар" за фильм «Ида» в 2015 году) и Нури Бильге Джейлан, победитель Каннского фестиваля в 2014 году. В конкурсной программе также участвуют два фильма российских режиссеров: это «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого, оба впервые попали в основную конкурсную программу.
Вне конкурса в Канне покажут новую работу Ларса фон Триера под названием «Дом, который построил Джек», известный долгострой Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота», экранизацию «451 градуса по Фаренгейту» от телеканала HBO, а также «Хан Соло: Звездные войны. Истории», будущий фильм во вселенной «Звездных войн», который выходит в прокат. Фестиваль завершится 19 мая, тогда же будут подведены итоги голосования жюри ТАСС и жюри основного конкурса, в которое в этом году, помимо прочих, вошли актриса Кейт Бланшетт и режиссер Андрей Звягинцев.
Кроме совместного с ТАСС жюри, РОСКИНО организует работу российского павильона на Каннском кинорынке, где будут презентованы новые отечественные фильмы, которые в будущем выйдут в прокат. Среди них «Непрощенный» Сарика Андреасяна, документальная работа Веры Кричевской «Дело Собчак» и сериал. Кроме того, в российском павильоне пройдут многочисленные пресс-конференции, на них Игорь Поплаухин, единственный участник Каннской студенческой программы Cinefondacion, презентует свой короткометражный фильм «Календарь».