Жюри российских кинокритиков оценит для ТАСС конкурсную программу Каннского фестиваля

ТАСС совместно с РОСКИНО — организацией, которая поддерживает и продвигает российское кино за границей, подготовил специальный проект к Каннскому кинофестивалю, который стартует 8 мая во Франции.

Каждый день результаты голосования, публикуемые на русском и английском языках, будут обновляться, в результате чего профессионалы и журналисты, работающие во время Каннского фестиваля, а также читатели из России и других стран мира смогут понять расклад сил во время смотра и узнать о картинах, которые были выбраны. Кроме того, часть своих оценок участники жюри прокомментируют.

Вне конкурса в Канне покажут новую работу Ларса фон Триера под названием «Дом, который построил Джек», известный долгострой Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота», экранизацию «451 градуса по Фаренгейту» от телеканала HBO, а также «Хан Соло: Звездные войны. Истории», будущий фильм во вселенной «Звездных войн», который выходит в прокат. Фестиваль завершится 19 мая, тогда же будут подведены итоги голосования жюри ТАСС и жюри основного конкурса, в которое в этом году, помимо прочих, вошли актриса Кейт Бланшетт и режиссер Андрей Звягинцев