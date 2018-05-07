Паркур в «Робин Гуде» и Дэдпул на каблуках: 6 трейлеров прошлой недели 

Держать руку на пульсе было непросто, но мы сделали это за вас. И, на всякий случай, вот ссылка на трейлеры, которые вышли в праздничные выходные — они тоже важная часть прошлой недели.
Во-первых:
Паркур и «коктейль Молотова»: первый трейлер «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном
Селин Дион и Дэдпул, танцующий на каблуках
Во-вторых:Человек, который убил Дон Кихота
Расширенный трейлер фильма Терри Гиллиама, который мы ждали 20 лет. В главных ролях Адам Драйвер и Джонатан Прайс — Кайло Рен и Его Воробейшество, например. Мировая премьера картины должна состояться на закрытии кинофестиваля в Каннах, 19 мая. А прокатный график еще только формируется, и даты российской премьеры в нем пока нет.
Юные титаны, вперед!
Мир, в котором вселенная комиксов DC веселая и бодрая — мультяшный мир. Эта полнометражка посвящена команде Юных титанов и их лидеру Робину, который напарник Бэтмена. Ребята возмущены тем, что собственный фильм получил уже даже Аквамен, а их опять обошли, и отправляются в Голливуд, чтобы восстановить справедливость, но на пути им попадется суперзлодей. В кино с 26 июля.
Невероятные приключения Факира
Чудесная приключенческая комедия о любви и путешествии в шкафу, на лодке, на воздушном шаре и чемодане. Мумбаи-Париж-Лондон-Рим. В кино с 14 июня.
Шпионская игра
Пол Радд в роли бейсболиста, интеллектуала и полиглота, который стал шпионом в разгар Второй мировой войны. В российских кинотеатрах с 19 июля.