Паркур в «Робин Гуде» и Дэдпул на каблуках: 6 трейлеров прошлой недели

Держать руку на пульсе было непросто, но мы сделали это за вас. И, на всякий случай, вот ссылка на трейлеры, которые вышли в праздничные выходные — они тоже важная часть прошлой недели.

Во-первых:

Паркур и «коктейль Молотова»: первый трейлер «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном

Селин Дион и Дэдпул, танцующий на каблуках

Во-вторых:Человек, который убил Дон Кихота

Расширенный трейлер фильма Терри Гиллиама, который мы ждали 20 лет. В главных ролях Адам Драйвер Джонатан Прайс — Кайло Рен и Его Воробейшество, например. Мировая премьера картины должна состояться на закрытии кинофестиваля в Каннах, 19 мая. А прокатный график еще только формируется, и даты российской премьеры в нем пока нет.

Юные титаны, вперед!

Мир, в котором вселенная комиксов DC веселая и бодрая — мультяшный мир. Эта полнометражка посвящена команде Юных титанов и их лидеру Робину, который напарник Бэтмена. Ребята возмущены тем, что собственный фильм получил уже даже Аквамен, а их опять обошли, и отправляются в Голливуд, чтобы восстановить справедливость, но на пути им попадется суперзлодей. В кино с 26 июля.

Невероятные приключения Факира

Чудесная приключенческая комедия о любви и путешествии в шкафу, на лодке, на воздушном шаре и чемодане. Мумбаи-Париж-Лондон-Рим. В кино с 14 июня.

Шпионская игра