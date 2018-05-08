В Омске в кинотеатре под открытым небом устроят показ фильмов о Победе

В Омске накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при поддержке главы региона Александра Буркова стартует кинопроект «Во имя живущих — Победа!». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках проекта по 13 мая под открытым небом будет организован показ фильмов о войне, которые будут транслировать на стене мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Поддержка проекта осуществляется на частоте FM 106,5. Для этого выбраны шедевры отечественного кинематографа, посвящённые Великой Отечественной войне: «Летят журавли», «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Аты-баты, шли солдаты… », «Кукушка», Россия, Альпийская баллада», «Мы из будущего», «Двадцать восемь панфиловцев», «На войне как на войне», «В августе 44-го», «Женя, Женечка и „катюша“. Подробная афиша доступна вот по этой ссылке.