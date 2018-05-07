В Карелии создадут карту мест для съемок кинофильмов

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 мая. / ТАСС /. Союз кинематографистов Карелии создаст в регионе карту мест для съемок фильмов, а также проведет кинофорум и снимет три картины вместе с финскими коллегами в ближайшие два года в рамках грантового проекта программы приграничного сотрудничества, сообщил в понедельник ТАСС председатель организации Алексей Бабенко.

"Проект «Продвижение потенциала кинорынка в поддержку регионального развития приграничных территорий» получил грант в рамках программы приграничного сотрудничества. В частности, в рамках проекта мы будем создавать для кинематографистов карту мест, где можно снимать фильмы. Мы будем делать паспорт местности на предмет доступности, наличия гостиниц, снимем фото и видео этих локаций", — сказал Бабенко.

Кроме этого, запланировано проведение форума для кинематографистов, дней кино, открытие киноинкубатора, обучающие мероприятия, съемки трех фильмов совместно с коллегами по проекту из кинокомиссии Восточной Финляндии. «Нам важно показать, что кинематограф — это часть креативной экономики, область трудовой занятости людей разных профессий. Этому будет посвящен ряд активностей, от анкетирования старших школьников Карелии до создания новых туристских продуктов», — уточнил Бабенко.

"Также появится сайт, где будет размещаться информация о занимающихся кино людях в Карелии и соседней Финляндии. Планируется также создание технической базы с оборудованием для съемок фильмов. Одна из задач проекта — развить кинообмен между нашими странами", — отметил он.

Бабенко добавил, что бюджет двухлетнего грантового проекта, который получил финансирование в рамках программы приграничного сотрудничества «Карелия», составит порядка 32 млн рублей. Программа финансируется из бюджетов Европейского союза , России и Финляндии.

По данным пресс-службы карельского правительства, в разные годы в республике сняты более 70 фильмов, среди них «А зори здесь тихие», «Холодное лето 53-го», «Любовь и голуби», «Остров».