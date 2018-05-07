Что стало с Галей из «Иронии судьбы»? Судьба любимой актрисы.

Ее запомнили как брошенную Лукашиным невесту Галю из всенародно любимого фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ее жизнь не была безоблачной, но все испытания эта женщина перенесла достойно, не утратив способности любить и быть счастливой. Рассказываем, как сложилась судьба Ольги Науменко.

Детство

Ольга Николаевна Науменко родилась 6 декабря 1949 года в Москве. Ее отец — подполковник танковых войск, прошел всю войну, был ранен. Мать не работала, посвятив себя мужу и детям: сын и семеро дочек нуждались в ее заботе и внимании.

В школьные годы Оля записалась в Театр юных москвичей во Дворце пионеров на Ленинских горах. Девочка занималась в одной группе с будущим режиссером Валерием Беляковичем. Они нравились друг другу. Но более смелая и решительная подруга «перешла дорогу».

«Я безумно рыдала, разорвала на кусочки Валеркину фотографию. Потом пожалела и склеила ее снова. Помню, сижу за столом, передо мною эта склеенная фотокарточка, я пишу в дневник отчаянные детские клятвы о том, что «обязательно поступлю в институт, и вот тогда он узнает, кого потерял, он пожалеет…» — вспоминает актриса.

Свое слово она сдержала и со второй попытки поступила в Театральное училище имени Щукина.

Карьера

Окончив училище в 1972 году, девушка поступила в труппу Московского драматического театра им. Гоголя. Довольно быстро ее ввели в основной состав, она стала играть в ведущих спектаклях.

Кинодебют Науменко в фильме Владимира Краснопольского и Валерия Ускова «Неподсуден» связан с забавной историей. Съемки срывались из-за неявившейся актрисы. Ассистент режиссера, примчавшись в Щукинское училище, прямо в коридоре «ухватилась» за студентку Науменко. Поначалу выбор ассистента режиссерам не понравился: «Вы кого привели? Нужна простая девочка, которая в деревне сидит на почте». Но как только Оля смыла всю косметику, ее кандидатуру утвердили.

В фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ольга попала тоже по воле случая. Она шла по коридору «Мосфильма» как раз после того, как получила отказ от Михаила Ульянова, который хотел снимать ее в своем фильме, но в последний момент решил найти «кого-нибудь попроще». Навстречу попалась ассистент Эльдара Рязанова Наталья Коренева. Узнав, что произошло, она тут же предложила ей отправиться к Рязанову. Эльдар Александрович, взглянув на актрису согласился: «Хорошо, она мне нравится. Будем пробовать».

После выхода «Иронии судьбы…» Ольга не стала знаменитостью. Известность и всенародную любовь принес ей другой фильм — «Тени исчезают в полдень». Но и тогда, и до сих пор к славе она относится сдержанно: «Наша профессия — замечательная. Только не надо стремиться обязательно стать звездой. Кто-то считает, что слава, успех — непременные составляющие актерской жизни. Но я думаю, не надо ставить их во главу угла. Это может оказаться губительным для здоровья, для психики».

Замужество

С мужем, Александром Скворцовым они встретились в театре. Поначалу они существовали параллельно, хотя нравились друг другу. Об Ольге говорили, что к ней сложно подступиться, но Александр, хоть и не сразу, нашел нужные слова. В 1977 году они поженились и прожили вместе 30 лет.

Я считаю, что выходить замуж в двадцать семь лет лучше, чем в девятнадцать. У тебя уже есть голова на плечах, а впереди еще целая жизнь, и очень важно, с кем ты ее проживешь

Выходя замуж за Скворцова, Ольга знала, что ее избранник — «бессребреник, который не заработает больших денег». Она даже всплакнула, собирая чемодан и сказала сестре: «Это моя последняя кофточка». Рассказывая о своем браке, Науменко говорила, что у нее не было ощущения, что она живет за мужем как за каменной стеной. Но было другое: дружба, взаимное уважение.

Испытания судьбы

Родилась дочка Александра. Семья получила отдельную квартиру. Казалось, все складывается прекрасно. Однако вскоре выяснилось, что у малышки врожденная злокачественная опухоль почки. Супруги боролись и до конца надеялись на чудо. Трагедию переживали вместе.

На второго ребенка Ольга решилась только к сорока годам. Потом были почти двадцать счастливых лет. Мужу еще не исполнилось шестидесяти, когда стало известно, что у него неоперабельная стадия рака.

Справиться с потерей любимого человека было трудно: «У меня сердце разрывалось от невозможности помочь. Когда мы теряли Шурочку, мы с ним были вдвоем, и это в какой-то степени спасало. А тут я оказалась одна».

Сегодняшний день

Ольга Николаевна считает, что в жизни всегда «плыла по течению», то есть не противилась судьбе, а как бы соглашалась с ней. Она, если надо, может быть и деятельной, и волевой. Но предпочитает, если есть возможность, оставаться слабой.

Актриса по-прежнему снимается в кино, ездит на гастроли, играет в спектаклях: «Сейчас у меня какой-то новый жизненный этап. Оказалось, я легко переношу одиночество. Мне вполне комфортно в моем нынешнем возрасте. Я еще нравлюсь мужчинам. Правда, они мне не нравятся. Но, может, это временное явление. Поживем — увидим».