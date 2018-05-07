Военные фильмы ко Дню Победы покажут в «Огоньке» на Зеленоградской

Бесплатные киносеансы для всех желающих пройдут в преддверии Дня Победы, 8 мая, в клубе «Огонек» района Ховрино. Как сообщается на официальном сайте учреждения культуры, зрителям продемонстрируют последний фильм Леонида Быкова «Аты-баты шли солдаты…» (1976). Военная кинолента, в которой снялся сам режиссер, посвящена воспоминаниям о героях Великой Отечественной, которые так и не дожили до победы.

Также в программе — фильм режиссера Льва Голуба «Полонез Огинского» (1971). Это история о маленьком скрипаче, который стал сиротой в первый день войны. Игрой на музыкальном инструменте он обеспечивает прикрытие саперной группе, минирующей железнодорожный мост.

Показ фильма «Аты-баты шли солдаты…» начнется в 12.00 и пройдет в большом зале клуба, а «Полонез Огинского» покажут в 16.00 в фойе. Напомним, «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Вход свободный. (то)