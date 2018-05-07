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Сериал «Империя» продлен на 5 сезон
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Сериал «Империя» продлен на 5 сезон 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Совершенно неожиданно для многих «Империя» из рискованного новичка превратилась в «гвоздь программы» Fox и уже четыре года живет и здравствует, оставаясь чуть ли не самым популярным сериалом канала — так что нет ничего удивительного в том, что в итоге «Империя» официально получила 5 сезон.
Рейтинги «Империи» по сравнению с первыми сезонами значительно снизились (так, впрочем, всегда бывает, когда сериал идет в эфире несколько лет), но драма Fox по-прежнему входит в топ 10 самых популярных развлекательных проектов на ТВ в целом. К своим ролям в следующем, 5 по счету сезоне вернутся и Терренс Ховард, и Тараджи П. Хенсон, и другие звезды «Империи». Сколько эпизодов будет в новом сезоне, официально не сообщается, но предлагается, что их вновь будет 18.
Финал 4 сезона «Империи», тем временем, выйдет в эфир уже совсем скоро — 23 мая.
попкорнnews
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