Украинец признан самым красивым мужчиной в мире

Украинский актер театра и кино Богдан Юсипчук получил статус самого красивого мужчины мира на конкурсе Mister Sea World 2018, который проходил в Латинской Америке, сообщает «Укринформ»

«Вам известно выражение «Выше головы не прыгнешь»? Это неправда… человек может все. Первый в мире. Мы первые в мире! Спасибо всем за неистовую поддержку! Всем хорошего начала недели! Mister Sea World 2018», — написал Юсипчук 6 мая на своей странице в «Фейсбуке».

В 2014 году Юсипчук завоевал титул «Мистер Украина», пишет издание. В том же году в Великобритании на международном конкурсе среди мужчин Mr World он удостоился титула «Мистер Конгениальность» и занял третье место в соревнованиях по экстремальному спорту. Первая эпизодическая роль Юсипчука была в документальном фильме «УПА 46» (УПА — запрещенная в России организация, — прим. ред.), позже в сериале «Практическая магия» в 2007 году, после этого его пригласили сыграть милиционера в знаменитый телесериал «Возвращение Мухтара-4». Через три года Богдан сыграл небольшую роль в сериале «Ловись, рыбка, большая и маленькая» и роль Руслана в «Возвращении Мухтара-6», а также «Тени незабытых предков».