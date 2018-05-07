Дикие и жутко страшные мультфильмы СССР: чем пугали нас в детстве

Современные фильмы ужасов по сравнению с советскими мультфильмами выглядят милыми дошкольными сказочками. Безобидные (на первый взгляд) мультики пугали и продолжают пугать многих зрителей.

Многие из представленных в подборке картин настоящие раритеты. Слышали ли вы, к примеру, чукотскую сказку о духе леса Келе? Не стоит читать, а тем более смотреть ее на ночь.

Безумные фантасмагории, дикие персонажи, мрачные концовки — складывается ощущение, что советским мультипликаторам хотелось вовсе не развлечь, а напугать детей как можно сильнее.

А ведь увиденный в детстве страшный мультик может запомниться и на всю жизнь. Помните эти фильмы? Когда-то они казались невероятно пугающими.