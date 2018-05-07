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Брюс Уиллис сыграет наставника Майка Тайсона
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Брюс Уиллис сыграет наставника Майка Тайсона 

DTF.RU 15 минут назад
Фото: DTF.RU
Он исполнит главную роль в байопике о тренере по боксу, Касе Д'Амато.
Брюс Уиллис получил главную роль в фильме Cornerman («Секундант»), который расскажет о последних годах жизни Константино «Касе» Д'Амато, воспитавшего нескольких звёзд бокса, в том числе Майка Тайсона.
Действие развернётся в Нью-Йорке в конце 70-х — начале 80-х, когда тренер уже отошёл от дел, и заведовал небольшим тренировочным залом. Его знакомят с 13-летним Тайсоном, и он решает помочь мальчику, заметив его талант.
Поставит «Секунданта» актёр Руперт Френд (сериал «Родина»), для него это будет первая полнометражная режиссёрская работа. Съёмки планируется начать в сентябре. Кто сыграет в фильме юного Тайсона, пока что неизвестно.
Д'Амато — один из известнейших тренеров по боксу. Под его началом чемпионами мира стали в том числе Флойд Патерсон и Хосе Торрес. Он скончался в 1985 году, примерно за год до того, как 20-летний Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом в тяжёлом весе.
#кино
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