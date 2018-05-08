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Брюс Уиллис сыграет роль Каса Д'Амато в фильме Cornerman
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Брюс Уиллис сыграет роль Каса Д'Амато в фильме Cornerman 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Знаменитый голливудский киноактёр Брюс Уиллис сыграет главную роль в готовящемся фильме Cornerman, который станет байопиком на основе жизни известного боксёрского тренера Каса Д'Амато, который прославился в том числе работой с американским боксёром Майком Тайсоном.
Работа над кинокартиной должна начаться осенью 2018 года. Режиссёром станет Руперт Френд, сообщает Variety. Кто будет играть роль Майка Тайсона в новом фильме пока неизвестно. Когда кинокартина выйдет на широкий экран также пока не сообщается.
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