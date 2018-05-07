Кому больше уделили времени в новых «Мстителях»?

Новый супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» показал практически всех ключевых персонажей Киновселенной Marvel. Режиссёры картины постарались уделить время всем и каждому дать свою крутую сцену или шутку. Кому-то выделили больше времени, а кому-то меньше.

Танос (Джош Бролин) — 29 минут

Эбони Моу — 4 минуты

Проксима Миднайт и Кул Обсидиан — 3:45

Корвус Глейв — 3:30 Немало времени уделили и злодеям!

Так выходит, что шутки про «сольник Таноса» не такие уж и шутки — безумному титану уделили больше всего времени в фильме.