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Кому больше уделили времени в новых «Мстителях»?
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Кому больше уделили времени в новых «Мстителях»? 

Мир фантастики 14 минут назад
Фото: Мир фантастики
Новый супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» показал практически всех ключевых персонажей Киновселенной Marvel. Режиссёры картины постарались уделить время всем и каждому дать свою крутую сцену или шутку. Кому-то выделили больше времени, а кому-то меньше.
Пользователь базы данных о фильмах IMDb под ником ninewheels0 посчитал, сколько минут показывали каждого героя. Поглядите:
Немало времени уделили и злодеям!
  • Танос (Джош Бролин) — 29 минут
  • Эбони Моу — 4 минуты
  • Проксима Миднайт и Кул Обсидиан — 3:45
  • Корвус Глейв — 3:30
Так выходит, что шутки про «сольник Таноса» не такие уж и шутки — безумному титану уделили больше всего времени в фильме.
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