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Кровавый путь к могуществу: Трейлер фильма «Эскобар»
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Кровавый путь к могуществу: Трейлер фильма «Эскобар» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Хавьер Бардем предстал в образе колумбийского наркобарона в криминальной драме «Эскобар».
Оскароносный актер перевоплотился в одного из самых жестоких преступников XX века Пабло Эскобара. Наркоторговец в промышленных масштабах и политический деятель сколотил свое многомиллионное состоянии на продаже кокаина. Несмотря на жестокость, он пользовался огромной популярностью у молодежи и бедняков.
Жена Хавьера Бардема — Пенелопа Круз, сыграла в биографической ленте журналистку Вирджинию Вальехо, любовницу Эскобара. В 2007 году она выпустила мемуары «Loving Pablo, Hating Escobar», которые легли в основу фильма.
Российская премьера «Эскобара» состоится 14 июня.
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