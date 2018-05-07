Кровавый путь к могуществу: Трейлер фильма «Эскобар»

Хавьер Бардем предстал в образе колумбийского наркобарона в криминальной драме «Эскобар».

Оскароносный актер перевоплотился в одного из самых жестоких преступников XX века Пабло Эскобара. Наркоторговец в промышленных масштабах и политический деятель сколотил свое многомиллионное состоянии на продаже кокаина. Несмотря на жестокость, он пользовался огромной популярностью у молодежи и бедняков.

Жена Хавьера Бардема — Пенелопа Круз , сыграла в биографической ленте журналистку Вирджинию Вальехо, любовницу Эскобара. В 2007 году она выпустила мемуары «Loving Pablo, Hating Escobar», которые легли в основу фильма.

Российская премьера «Эскобара» состоится 14 июня.