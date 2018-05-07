Музыкальную комедию о летчиках покажут в День Победы в кинотеатре на Костякова

В День Победы, 9 мая, в кинотеатре «Искра» покажут советский музыкальный художественный фильм «Небесный тихоход». Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова. Василий Меркурьев, — В фильме снялись Николай Крючков Василий Нещипленко . Картина повествует о трех неунывающих фронтовых друзьях-летчиках, которые поклялись до конца войны «не влюбляться даже в самых красивых девчат», — поделилась Овсянникова. Начало в 10.00, вход свободный. Кинотеатр «Искра» расположен по адресу ул. Костякова, д. 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 976-14-44. (мю)