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Музыкальную комедию о летчиках покажут в День Победы в кинотеатре на Костякова
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Музыкальную комедию о летчиках покажут в День Победы в кинотеатре на Костякова 

Управа района Тимирязевский города Москвы 21 минуту назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В День Победы, 9 мая, в кинотеатре «Искра» покажут советский музыкальный художественный фильм «Небесный тихоход». Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.
— В фильме снялись Николай Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко. Картина повествует о трех неунывающих фронтовых друзьях-летчиках, которые поклялись до конца войны «не влюбляться даже в самых красивых девчат», — поделилась Овсянникова.
Начало в 10.00, вход свободный.
Кинотеатр «Искра» расположен по адресу ул. Костякова, д. 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 976-14-44. (мю)
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