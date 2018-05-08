Фильм о волшебной Синей птице покажут в кинотеатре на Люблинской

Показ фильма «Синяя птица» состоится в кинотеатре Молодежный», который находится на улице Люблинской. Сеанс намечен на 16 мая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте сети кинотеатров «Москино».

«Это советско-американский музыкальный художественный фильм-сказка, снятый в 1976 году режиссером Джорджем Кьюкором по одноименной пьесе Мориса Метерлинка. Фильм полон веры в доброту и силу человека, в его победу над еще непознанными, но познаваемыми законами природы», — поясняется в источнике.

Начало киносеанса в 10.00. Вход свободный.

Кинотеатр «Молодежный» находится по адресу улица Люблинская, 11. (мю)