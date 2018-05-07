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Показ фильма «Синяя птица» состоится в кинотеатре на Люблинской
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Показ фильма «Синяя птица» состоится в кинотеатре на Люблинской 

Мое Люблино 23 часа назад
Сеанс пройдет 16 мая  Художественный фильм «Синяя птица» увидят зрители в кинотеатре «Молодежный», который находится на улице Люблинской, в среду, 16 мая. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте сети кинотеатров «Москино».
«Это забавная и грустная сказка о приключениях двух детей, которые путешествуют в поисках волшебной Синей птицы. Рассказ этот полон веры в доброту и силу человека, в его победу над еще непознанными, но познаваемыми законами природы», — уточняется в источнике.
Начало показа в 10.00. Вход свободный в порядке живой очереди.
Напомним, что кинотеатр «Молодежный» располагается по адресу улица Люблинская, 11. (мю)
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