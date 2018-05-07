«Редкая бабочка»

Жанр: драма, комедия, семейный

Год: 2017

Страна: Австралия

Режиссер: Присцилла Камерон

Сценарий: Присцилла Камерон

Оператор: Джейсон Харгривз

Кто снимался в фильме «Редкая бабочка»: Мелисса Джордж, Ивен Лесли, Эд Оксенбульд, Софи Лоу , Элла Джаз Макроканис, Лорен Диллон, Паула Назарски, Стив Нейшн, Лайам Хоп Йек Доддс, Тэмми Сара Линде

Сюжет фильма «Редкая бабочка»

После смерти жены у школьного учителя Эла натянутые отношения с сыном Фином. Мальчик очень тоскует по матери и не понимает, как отец может заводить интрижки. Наполнить жизнь смыслом Фину помогает увлечение бабочками. Случайно Фин забредает в оранжерею новой соседки — красавицы Эвелин. Она разводит цветы и тоже любит бабочек — настолько, что во многих из своих концертных номеров она, артистка бурлеска, предстает в костюмах бабочек. Фин с радостью соглашается стать помощником Эвелин в ее оранжерее и предсказуемо в нее влюбляется. Но тут с Эвелин знакомится и Эл. Завязавшийся между взрослыми страстный роман становится настоящей трагедией для юного Фина, рождает в нем ненависть к собственному отцу и желание бежать из дома и от тех, кто предал его.

Интересные факты о фильме «Редкая бабочка»:

Фильм стал дебютным для Присциллы Камерон, экранизировавшей собственный сценарий. До этого в ее фильмографии значилась лишь работа художником над одной картиной.

Бюджет фильма составил всего 3 млн австралийских долларов.

Мировая премьера фильма состоялась еще 11 августа 2017 года. «Редкая бабочка» была тепло встречена на кинофестивалях в Торонто и Мельбурне. Российская премьера состоялась спустя 9 месяцев, 10 мая 2018 года.

Фильм снят в Австралии. Главные роли в нем сыграли австралийские актеры.

Трейлер фильма «Редкая бабочка»:

https://www.youtube.com/watch?v=ruratL1URuU

Кадры из фильма «Редкая бабочка»:

Кадр из фильма «Редкая бабочка»Кадр из фильма «Редкая бабочка»Кадр из фильма «Редкая бабочка»Кадр из фильма «Редкая бабочка»Кадр из фильма «Редкая бабочка»