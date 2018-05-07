Жанр: драма, комедия, семейный
Год: 2017
Страна: Австралия
Режиссер: Присцилла Камерон
Сценарий: Присцилла Камерон
Оператор: Джейсон Харгривз
Кто снимался в фильме «Редкая бабочка»: Мелисса Джордж, Ивен Лесли, Эд Оксенбульд, Софи Лоу, Элла Джаз Макроканис, Лорен Диллон, Паула Назарски, Стив Нейшн, Лайам Хоп Йек Доддс, Тэмми Сара Линде
Сюжет фильма «Редкая бабочка»
После смерти жены у школьного учителя Эла натянутые отношения с сыном Фином. Мальчик очень тоскует по матери и не понимает, как отец может заводить интрижки. Наполнить жизнь смыслом Фину помогает увлечение бабочками. Случайно Фин забредает в оранжерею новой соседки — красавицы Эвелин. Она разводит цветы и тоже любит бабочек — настолько, что во многих из своих концертных номеров она, артистка бурлеска, предстает в костюмах бабочек. Фин с радостью соглашается стать помощником Эвелин в ее оранжерее и предсказуемо в нее влюбляется. Но тут с Эвелин знакомится и Эл. Завязавшийся между взрослыми страстный роман становится настоящей трагедией для юного Фина, рождает в нем ненависть к собственному отцу и желание бежать из дома и от тех, кто предал его.
Интересные факты о фильме «Редкая бабочка»:
Фильм стал дебютным для Присциллы Камерон, экранизировавшей собственный сценарий. До этого в ее фильмографии значилась лишь работа художником над одной картиной.
Бюджет фильма составил всего 3 млн австралийских долларов.
Мировая премьера фильма состоялась еще 11 августа 2017 года. «Редкая бабочка» была тепло встречена на кинофестивалях в Торонто и Мельбурне. Российская премьера состоялась спустя 9 месяцев, 10 мая 2018 года.
Фильм снят в Австралии. Главные роли в нем сыграли австралийские актеры.
Трейлер фильма «Редкая бабочка»:
https://www.youtube.com/watch?v=ruratL1URuU
Кадры из фильма «Редкая бабочка»:
Кадр из фильма «Редкая бабочка»Кадр из фильма «Редкая бабочка»Кадр из фильма «Редкая бабочка»Кадр из фильма «Редкая бабочка»Кадр из фильма «Редкая бабочка»