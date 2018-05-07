5 знаменитых фильмов, снятых в Крыму

Крым часто становился площадкой для съемок фильмов. Его уникальная природа, горы, обилие солнечного света и особая атмосфера, просачивающаяся через кинопленку, привлекала съемочные группы во все времена. Мы вспомнили самые известные и знаковые съемки в Крыму, благодаря которым появились на свет наши любимые картины.

Человек с Бульвара Капуцинов (1987), Белогорск, Коктебель

В маленьком захудалом городке Санта Каролина на Диком Западе, где местное население интересуется исключительно ценностями вроде «поесть и пострелять», появляется загадочный человек — Мистер Фест (от англ. first, первый, его сыграл Андрей Миронов ). Он чист и опрятен, и знакомит всех с удивительным явлением — Синематографом. Новое увлечение поражает воображение ковбоев. Постепенно в городе стихает пьяная ругань, прекращаются драки, а Фест каждый день крутит ручку кинопроектора. Ему помогает бывший пьяница и дебошир, а ныне — верный друг, ковбой Билли (Николай Караченцев).

Впрочем, прекрасное искусство ненадолго воцаряется в городке. Против Феста ведет свою игру местный пастор ( Игорь Кваша ), который хочет не только сохранить свою власть над прихожанами, но и отобрать у мистера Феста красотку Мисс Диану (Александра Яковлева). И в этом ему помогает Гарри ( Олег Табаков ), владелец салуна, который находится на грани банкротства в результате нового, безалкогольного стиля жизни горожан.

Декорации городка Дикого Запада были построены на берегу Тихой Бухты под Коктебелем. Это были не в полной мере здания, а лишь фасады, подпёртые с обратной стороны. Именно здесь и снимались все захватывающие цены драк ковбоев — друг с другом, и с индейцами. Иногда каскадеров, играющих индейцев не хватало, поэтому одни и те же актеры играли сначала краснокожих, а потом ковбоев. Декорации были красочными, но непрочными. Однажды в шторм порывом ветра их чуть не унесло в открытое море. К большому сожалению артистов и съемочной группы, весь этот «картонный» городок после съемок сожгли.

Некоторые сцены снимали в окрестностях Ак-Каи, Белой Скалы, которая расположена в Белогорском районе. Съёмочный процесс проводился даже на верхнем плато горы. Эти места наилучшим образом подходили под описание техасских прерий. Именно отсюда прискакал на коне профессиональный убийца Черный Джек ( Михаил Боярский ), которого нанимает хозяин кабака Гарри, чтобы тот убил Феста. И именно здесь романтично катаются на лошадях убежавшие от всех опасностей влюбленные — мистер Фест и Диана.

Асса (1987), Ялта

В Ялту приезжает пара: Крымов, немолодой, но симпатичный криминальный авторитет ( Станислав Говорухин ), и влюбленная в него медсестра Алика ( Татьяна Друбич ). Крымов умен, богат, хитер, и по роду своей деятельности безжалостен и жесток. И Алика в этом скоро убеждается. Приревновав ее к ее новому другу Бананану ( Сергей Бугаев , «Африка»), человеку из мира авангардного искусства, Крымов решается на убийство. Исход этого треугольника оказывается трагичен: осознав, что ее любовник убил Бананана, Алика стреляет в Крымова.

Съемочная группа приехала в Ялту в ноябре, когда шел снег, и первые дни, ожидая хорошей погоды, бездельничала. Актер Сергей Бугаев рассказывает, что именно тогда и пришла идея названия картины: «В слове „Массандра“ зачеркнули первую букву, а потом и несколько последних. И получился красивый напиток „Асса“.

Не дождавшись окончания снегопада, Соловьев по совету оператора решил начать съемки со снегом. За это он впоследствии очень его благодарил, ведь настроение заснеженной Ялты хорошо отразило состояние героев и растворенную в воздухе лирику, а знаменитые пальмы в снегу стали визитной карточкой картины.

Зрителям, наверное, хорошо запомнилась сцена, когда Алика с Банананом едут по канатной дороге под песню Гребенщикова „Город золотой“. Это теперь уже ставшая легендарной канатная дорога „Ялта-горка“ с набережной на холм Дарсан. С подъёмника до сих пор открываются замечательные виды. После выхода фильма, Ялта зимой стала популярным направлением для туристов. Благодарные власти города даже подарили режиссеру квартиру в Ялте.

Кстати, в начале работы над картиной у режиссера были трудности с получением разрешения на съемки в гостинице „Ореанда“. Отказ администрации гостиницы удалось уладить только после телеграммы, спешно отправленной Сергеем Соловьёвым на адрес тогдашнего генсека Михаила Горбачёва . По странному стечению обстоятельств, телеграмма дошла до адресата, и вопрос был быстро улажен. А номер люкс N 201 в „Ореанде“ до сих пор пользуется неизменной популярностью у туристов.

Водитель для Веры (2004), Балаклава, Инкерман, Севастополь, Фиолент

Чтобы рассказать историю о том, как в 60-е годы на фоне тайной борьбы КГБ и военных за сферы влияния в СССР, на генеральской даче под Севастополем разворачивается странный любовный роман, продюсер фильма Михаил Зильберман и режиссёр Павел Чухрай потратили несколько месяцев, путешествуя по Крыму в поисках локации.

Солнечная „картинка“ Севастополя, буйство зелени, синь моря и яркие краски должны были создать трагический диссонанс между ощущением беззаботности и праздника и тяжелой реальностью сюжета.

Фото: ТАСС

Генерал, которого играет Богдан Ступка , живет со своей дочерью (Алена Бабенко) в роскошной по тем временам даче. Наиболее подходящий объект был найден недалеко от деревни Морозовка, где кинематографисты обнаружили заброшенный детский санаторий „Алсу“. Его благоустроили: навесили повсюду виноград, разбили клумбы, сделали дорогу — и получили идеальную картинку: кажущийся рай, под которым, как оказалось, скрывается смертельная опасность для его обитателей.

Сложностью для художников было то, что современный вид города (фильм был снят в 2004 году) сильно отличался от того, что было в 60-е годы. Поэтому пришлось воссоздавать вид улиц, машины и костюмы горожан заново. Помогли городские „блошиные рынки“ и объявления по местному радио о том, что разыскивается реквизит для фильма. В результате была собрана домашняя утварь и все те мелочи, которые делают жилище генерала достоверным. Украшением фильма стал автомобиль ЗИМ, точнее три таких автомобиля (один должен был разбиться, на втором ездил главный герой, водитель генерала Виктор, которого сыграл Игорь Петренко , а третий был про запас). Чтобы разыскать эти раритеты, дали клич по России и Украине, и нашли один экспонат в Киеве, в фирме „Авторетро“, которая отдала машину напрокат.

Фильм „Водитель для Веры“ смотрите на телеканале „МИР“ 15 мая в 23.05.

Три плюс два (1963), Новый Свет, Судак, Алушта

Знаменитый советский фильм с Андреем Мироновым, Евгением Жариковым Геннадием Ниловым в главных ролях. Они играют трех друзей: Романа, Вадима и Степана, которые приехали в Крым отдохнуть дикарями. В это же время компания из двух девушек Наташа и Зоя ( Наталья Кустинская Наталья Фатеева ) тоже решили приехать к морю с палатками. Волею случая две компании облюбовали один и тот же пятачок земли, и им как-то надо ужиться на нем вместе. Несмотря на ангельскую внешность, девушки оказались крепкими орешками, и пытаются установить свои правила. Мужчинам недолго удается держать оборону, скоро военные действия перерастают в дружбу и даже любовь. Где как не в Крыму могла произойти такая история! Ведь это идеальное место для романтики.

Фильм снимали в Новом Свете, недалеко от Судака. Кстати, здесь были сняты и „Пираты XX века“, и „Спортлото-82“, и „Остров сокровищ“. Перед началом съемок актерам-мужчинам было велено две недели отдыхать здесь, чтобы приобрести нужный загар. Миронов с компанией даже были задержаны местной милицией — ведь он ходили с голыми торсами и в шортах прямо по улицам.

Когда начались съемки, киношники разместились недалеко от Судака, во дворце князя Голицына. Там располагались подвалы завода шампанских вин. Это был рискованный выбор места, ведь такое соседство могло сильно расслабить съемочную группу. Тем не менее, кино все-таки сняли. Рассказывают, что было трудно привозить сюда „кинокорм“ — еду, которой питается группа, снимающая фильм. Поэтому налегали на то, что было в изобилии: хлеб и виноград.

Дефицитными были и костюмы, в которых герои появлялись в кадре. Красивые плавки и купальники пришлось перекупать у местных фарцовщиков, а один купальный костюм предоставила жена режиссера.

Сцену, в которой трое мужчин, Миронов, Жарков и Нилов, дают друг другу клятву „Не мыться, не бриться.. “ снимали под горой Сокол, а сам лагерь „дикарей“ располагался на береговой линии Нового Света. Раньше это была пустынная местность, сегодня же на ней построено множество развлекательных туристических заведений.

Эпизод ужина в ресторане, когда Вадим и Наташа выдают себя за иностранцев (в нем, кстати, снялся в камео и режиссер фильма Генрих Оганесян ) был создан на набережной Судака. На заднем плане можно увидеть Крепостную Гору, а также мыс Капчик. Также группа снимала недалеко от автовокзала в Алуште и возле села Морское (там была снята погоня).

Фильм „Три плюс два“ стал олицетворением дикого отдыха в Крыму и способствовал возникновению новой моды у советских людей — ездить в Крым с палатками в безлюдные места. В тот год, когда картина вышла на экраны, в Союзе появилось около 3,5 миллионов „дикарей“.

Обитаемый остров (2008), Алупка, Бахчисарай, Инкерман, Казантип, Керчь, Коктебель

»Я прочитал роман и не понял, как это возможно снять, — признался в одном интервью режиссер фильма Федор Бондарчук . — Потому что наличие башен-ретрансляторов, голованов, гвардейцев, упырей, мутантов, танковой атаки во время ядерной бомбардировки, белых подводных лодок, это же все надо строить, придумывать мир…». Но он взялся за проект, и вместе с продюсером Александром Роднянским у них получилось его осуществить, хоть и потребовалось на это целых 10 месяцев съемок, 300 декораций в Москве и Крыму и 9 танков! Плюс огромное производство костюмов, и масштабная съемочная деятельность. Количество отснятого материала было таким, что пришлось делать не одну, а целых две картины.

Фото: ТАСС

Съемки проходили по всему Крыму. Главный герой, будущий спасатель Саракша, прогрессор Максим Камеррер (его сыграл молодой актер Василий Степанов ) высаживается в Армутлукской долине, рядом с Коктебелем. Лесные сцены (например, встреча Максима с Зефом, Сергеем Гамрашем) снимались в Алупке. База гвардейцев была в Инкерманском известняковом карьере. Несколько эпизодов снималось на заводе им. Войкова в Керчи, где по замыслу режиссера, расположен город мутантов. Их изображали 17 молодых керченских инвалидов. Сразу несколько красочных эпизодов Бондарчук снял в недостроенном санатории Новолипецкого металлургического комбината . Морские сцены снимались недалеко от Севастополя, возле Качи. Танки и тяжелая техника ездили по Старокрымскому карьеру, который он присмотрел еще во времена «9 роты» (этот фильм Федор Бондарчук тоже снимал в Крыму).

По сюжету, Максим встречает девушку, Раду Гаал, в которую влюбляется. Романтичная сцена, где они ловят рыбу, происходит в фонтане Массандровского дворца.

Чтобы подогреть интерес к фильму, Бондарчук поначалу засекретил процесс съемок и запретил журналистам снимать на площадках, и даже не раскрывал актерский состав. Но постепенно подробности масштабного проекта просочились в прессу. Не обошлось без скандалов. Например, председатель Крымской ассоциации экологов заявил о том, что во время съёмок танковой битвы на территории Казантипского природного заповедника был нанесён существенный урон флоре и фауне Крыма, в частности, были уничтожены редкие змеи и безногие ящерицы. Продюсеры заплатили штраф, и скандал был исчерпан. Так, частично экологический и социальный кризис, который был на Саракше по сюжету, был создан съемочной группой на Земле.

Смотрите картину «Обитаемый остров» на телеканале «МИР» 15 мая в 2.20.

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