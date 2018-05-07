Роль особого значения. Актера Павла Деревянко назвали в честь деда, прошедшего войну

Актер Павел Деревянко сыграл запоминающиеся роли в фильмах о войне: «Брестская крепость», «Штрафбат», «Утомленные солнцем-2». Как он участвует в акции «Бессмертный полк» и каково было играть героев, он рассказал «Вечерке».

— Павел, вы очень убедительно сыграли Ефима в фильме режиссера Александра Котта «Брестская крепость». Сложно было сниматься в такой картине?

— Для меня роль Ефима — самая сложная, и сравнить ее по сложности ни с какой другой не могу. Даже фильм «Салют-7», где я сыграл космонавта и съемки проходили в состоянии невесомости, с многочисленными тренировками, для меня был легче, чем работа в картине Александра Котта. В «Брестской крепости» очень боялся сфальшивить. Два моих деда воевали в Великой Отечественной войне, и хотя я не застал их в живых, для меня они живые, и многие свои поступки я оцениваю, думая о них.

— Расскажите, пожалуйста, где деды ваши воевали?

— Павлом меня назвали в честь деда, который прошел всю войну. Дед Павел был механиком самолетов, закончил войну в Польше в чине капитана. У него было много боевых наград. Второй мой дед, Василий, на войне служил в морской пехоте. Он не любил вспоминать войну, а когда вернулся, ничего не рассказывал. Моя мама, дочь Василия, пыталась в архивах узнать, в каких местах служил ее дед, но увы. Дед Василий на войне был сильно контужен, у него были провалы в памяти. В нашей семье сохранились военные фотографии деда Павла, я их увеличил, поместил в рамку для акции памяти «Бессмертный полк». Считаю, что наши дети должны знать историю своей страны и историю своих прадедов. В моем детстве нам много рассказывали о войне, причем сами ветераны, а сейчас в живых остались единицы участников Великой Отечественной войны, и в школьной программе не так много места уделяется изучению Второй мировой войны. Для этого необходимо снимать фильмы, делать передачи, очень важно, чтобы наши дети знали о подвиге их прадедов. Детей нужно растить патриотами.

— У вас две дочери. Рассказываете ли вы им о прадедах?

— Конечно. Я много разговариваю со своим дочками, и мы вместе заново учим историю России. Я снимался в нескольких исторических фильмах и узнал много интересного о нашей истории и всем этим делюсь со своими девочками. Пока больше со старшей, но и младшая проявляет интерес к истории.

СПРАВКА

Павел Деревянко — российский актер театра и кино. Славу ему принес фильм «Ехали два шофера». Снимался в картинах «Брестская крепость», «Штрафбат», «Салют-7», «Оттепель», «Гоголь. Начало» и других.