Ещё
Вышел трейлер второго сезона «Люка Кейджа», и в нём есть новый злодей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел трейлер второго сезона «Люка Кейджа», и в нём есть новый злодей 

Игромания.ру 41 минуту назад
Фото: Игромания.ру
Сервис Netflix представил первый трейлер второго сезона «Люка Кейджа», в котором показали нового противника пуленепробиваемогоо героя, не уступающего ему по силе. Все серии выйдут 22 июня этого года.
Постановкой второго сезона занимается режиссёр Люси Лю, которая работала над многими сериями «Элементарно». К актёрскому составу присоединился Мустафа Шакир — он сыграет главного злодея Бушмастера — а также вернулась Симоун Миссик, исполнявшая роль Мисти Найт. Похоже, на этот раз её персонаж будет иметь большее значение.
Кроме того, в сети появился постер нового сезона «Люка Кейджа».
Игромания.ру: последние новости
«Мстители» в России начали с рекорда «Мстители» заработали миллиард Новые «Мстители» обошли «Пробуждение силы»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали5
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу34
Как снимали самую эротическую сцену советского кино2
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение