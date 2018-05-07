Вышел трейлер второго сезона «Люка Кейджа», и в нём есть новый злодей

Сервис Netflix представил первый трейлер второго сезона «Люка Кейджа», в котором показали нового противника пуленепробиваемогоо героя, не уступающего ему по силе. Все серии выйдут 22 июня этого года. Постановкой второго сезона занимается режиссёр Люси Лю, которая работала над многими сериями «Элементарно». К актёрскому составу присоединился Мустафа Шакир — он сыграет главного злодея Бушмастера — а также вернулась Симоун Миссик, исполнявшая роль Мисти Найт. Похоже, на этот раз её персонаж будет иметь большее значение. Кроме того, в сети появился постер нового сезона «Люка Кейджа».