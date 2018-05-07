Том Холланд переезжает к Зендае?

Еще со времен съемок фильма «Человек-паук: Возвращение домой» ходят слухи о том, что Том Холланд (Tom) и Зендая (Zendaya) встречаются. Однако молодые люди во всех интервью отрицали свои отношения. Возможно, между ними лишь крепкая дружба, но ни для кого не секрет, что, несмотря на загруженность, Том ВСЕГДА находит время встретиться с Зендаей, когда бывает в Лос-Анджелесе.

Так, после выхода фильма «Мстители: Война бесконечности» фанаты встретили парочку в кино (на последнем ряду?) аж целых два раза! Но самой большой неожиданностью для поклонников стали фотографии, где Том покидает дом Зендаи с огромным чемоданом. Действительно, зачем останавливаться в роскошных отелях, которые оплачивает, если можно пожить у Зендаи в не менее роскошном доме за миллиона долларов? А может он просто незаметно перевозит к ней свои вещи? Фанаты сразу заподозрили, что эти двое точно что-то скрывают: сначала знакомство с родителями, потом совместные ночевки…что же ждет нас дальше?