Жанр: драма, приключения, военный, история
Год: 1975
Страна: Великобритания, США Режиссер: Стэнли Кубрик
Сценарий: Стэнли Кубрик, Уильям Теккерей
Оператор: Джон Олкотт
Кто снимался в фильме «Барри Линдон»: Райан О’Нил, Мариза Беренсон, Леон Витали, Мари Кин, Патрик Мэги, Харди Крюгер, Стивен Беркофф, Гэй Хэмилтон, Диана Кёрнер, Мюррэй Мелвин Сюжет фильма «Барри Линдон» Редмонд Барри, будучи совсем юным, убил на дуэли офицера. Чтобы не попасть в тюрьму, он отправляется странствовать по родной Ирландии. Но очень скоро он лишился и денег, и оружия, что было с собой, и лошади, отдав их грабителям. Барри решает эту проблему, вступив в ряды английской армии. Его отправляют на войну, откуда Барри дезертирует. Но и здесь его ожидает неудача: в лагере союзников его разоблачают и заставляют вступить в ряды прусской армии. Интересные факты о фильме «Барри Линдон»:
Фильм снимался на протяжении двух лет, за это время было отработано почти 300 съемочных смен. Стэнли Кубрик снимал картину под покровом тайны, и даже руководители киностудии Warner Bros., толком не знали, что именно он снимает. Но успех предыдущих фильмов Кубрика убедил кинобоссов рискнуть. Бюджет картины составил 11 млн долларов. Сборы лишь в США превзошли затраты и составили 20 млн долларов. Стэнли Кубрик не любил путешествовать, поэтому в «командировки» на съемочные площадки в Англии, Ирландии и даже (в ту пору) ГДР он отправлял своих ассистентов. После «Барри Линдона» он не снимал картины на натуре.
Трейлер фильма «Барри Линдон»: https://www.youtube.com/watch?v=9lzSoKOs1fc