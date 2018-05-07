«Барри Линдон»

Жанр: драма, приключения, военный, история

Год: 1975

Сценарий: Стэнли Кубрик, Уильям Теккерей

Оператор: Джон Олкотт

Кто снимался в фильме «Барри Линдон»: Райан О’Нил, Мариза Беренсон, Леон Витали, Мари Кин , Патрик Мэги, Харди Крюгер Стивен Беркофф , Гэй Хэмилтон, Диана Кёрнер , Мюррэй Мелвин Сюжет фильма «Барри Линдон» Редмонд Барри, будучи совсем юным, убил на дуэли офицера. Чтобы не попасть в тюрьму, он отправляется странствовать по родной Ирландии. Но очень скоро он лишился и денег, и оружия, что было с собой, и лошади, отдав их грабителям. Барри решает эту проблему, вступив в ряды английской армии. Его отправляют на войну, откуда Барри дезертирует. Но и здесь его ожидает неудача: в лагере союзников его разоблачают и заставляют вступить в ряды прусской армии. Интересные факты о фильме «Барри Линдон»:

Фильм снимался на протяжении двух лет, за это время было отработано почти 300 съемочных смен. Стэнли Кубрик снимал картину под покровом тайны, и даже руководители киностудии Warner Bros., толком не знали, что именно он снимает. Но успех предыдущих фильмов Кубрика убедил кинобоссов рискнуть. Бюджет картины составил 11 млн долларов. Сборы лишь в США превзошли затраты и составили 20 млн долларов. Стэнли Кубрик не любил путешествовать, поэтому в «командировки» на съемочные площадки в Англии, Ирландии и даже (в ту пору) ГДР он отправлял своих ассистентов. После «Барри Линдона» он не снимал картины на натуре.

Трейлер фильма «Барри Линдон»: https://www.youtube.com/watch?v=9lzSoKOs1fc