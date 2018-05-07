Ляпы в наших фильмах, которых можно было избежать

Мы привыкли, что иностранные фильмы пестрят киноляпами, но и отечественные картины не отстают. И это не мешает им оставаться любимыми у российского зрителя на протяжении многих лет. И все же многих досадных ошибок можно было бы избежать.

«О чем говорят мужчины»

Когда Камиль едет за рулем автомобиля, на нем солнечные очки. Но в зеркале заднего вида герой оказывается уже без них.

Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

В одном из эпизодов также происходят забавные перемещения надувного круга: когда персонаж Бараца на пляже падает, круг оказывается с одной стороны, а когда поднимается — с другой.

Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

По рассказу «Пестрая лента» была снята серия «Знакомство». И вот там Элен Стоунер показывала Шерлоку и Ватсону дом своего отчима, при этом освещая путь керосиновой лампой. И не беда, что в некоторых кадрах видно, как от лампы тянется электрический шнур.

Кадр из серии «Знакомство»

«Гостья из будущего»

В самом начале первой серии любимого детского кинофильма Коля и Фима заходят в заброшенный дом, где и находят машину времени. Если обратить внимание на дверь, то видно, что к ней прибита некая доска, но в остальных кадрах ее уже нет, зато заметна цифра «8» на двери.

Кадр из фильма «Гостья из будущего»

Кадр из фильма «Гостья из будущего»

Кроме того, забавно, что по сюжету действие происходит 13 апреля, тем временем по картинке явно заметно, что фильм снимался летом.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

В начале фильма Шурик попадает под ливень. Герой спасается от дождя в автобусе, но куртка на нем чудесным образом высыхает, как только он оказывается в салоне. К слову, и куртка-то на герое в автобусе уже другая.

Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

«Берегись автомобиля»

Когда Миронов с женой объясняют около своего гаража шоферу, что в салоне пахнет бензином, герой Невинного внимательно их слушает, вытирая руки белой тряпкой. В следующем кадре тряпка внезапно становится черной, но уже через мгновение снова приобретает белый цвет.

Кадры из фильма «Берегись автомобиля»

«Место встречи изменить нельзя»

Пятисерийный фильм рассказывает о событиях, которые происходили в 40-е годы. Между тем картина снималась в 70-е. Неудивительно, что телефонных будок, попавших в кадры, в 40-е еще не было.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Кроме того, в кадр попадают «Жигули» и киоск «Союзпечати» родом из 60-х.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

«Бригада»

События культового сериала начинаются в 1998 году. Между тем сцена на Воробьевых горах отчетливо показывает нам стадион «Лужники» с крышей, которая была построена лишь в 1999-м.

Кадр из сериала «Бригада»

Ну и, конечно, мало кто не заметил, что Саша Белый подарил будущей жене розы, которые вначале были белыми, а потом внезапно поменяли цвет.

Кадр из сериала «Бригада»

«Ирония судьбы, или С легким паром»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

Кроме того, когда Надя садится в такси, чтобы поехать на вокзал, мы видим волшебные изменения актера, играющего роль таксиста: у него меняется цвет волос.