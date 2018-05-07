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В Культурном центре «Вдохновение» состоится праздничная музыкально-интерактивная программа, приуроченная ко Дню Победы
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В Культурном центре «Вдохновение» состоится праздничная музыкально-интерактивная программа, приуроченная ко Дню Победы 

Управа района Ясенево 12 часов назад
Фото: Управа района Ясенево
В течение всего дня, с 12:00 до 20:00, в фойе первого этажа можно посмотреть «Парад Победы1945 года» — это короткометражный цветной фильм, снятый под руководством режиссера Н. В. Соловьёва при содействии И. Венжер и И. Посельского. Парад Победы прошел 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади. Это был первый парад, посвященный победе над Германией в Великой Отечественной войне.
С 13:00 до 20:00 в Малом зале пройдет киномарафон «Лучшие фильмы о войне». Гости Культурного центра увидят известные киношедевры и малознакомые картины (“Радуга”, «Подранки») известных режиссеров, среди которых М. Донской, Н. Губенко и многие другие. Киномарафон ориентирован на детей от 12 лет и родителей.
С 15:00 до 16:00 перед Культурным центром будет организована танцевальная площадка «Музыка Победы».
Танцевальная площадка ориентирована на аудиторию старше 18 лет. Вход на мероприятия в течение всего дня свободный. Мероприятия проводятся при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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