Кристен Стюарт, Джулианна Мур и другие звезды уже приехали в Канны и готовятся к кинофестивалю 

Завтра в Каннах состоится торжественное открытие 71-го Каннского кинофестиваля. Во Францию снова со всего мира приедут главные звезды кино: режиссеры и актеры представят свои новые работы, а мы будем внимательно следить за их нарядами на многочисленных красных дорожках. Кстати, на лазурный берег уже прилетели Кристен Стюарт (28), Кейт Бланшет (48), Джулианна Мур (57) и другие звезды.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kristen-styuart-dzhulianna-mur-i-drugie-zvezdy-uzhe-priehali-v-kanny-i-gotovyatsya-k-kinofestivalyu/