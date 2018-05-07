Ещё
Кристен Стюарт, Джулианна Мур и другие звезды уже приехали в Канны и готовятся к кинофестивалю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кристен Стюарт, Джулианна Мур и другие звезды уже приехали в Канны и готовятся к кинофестивалю 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Завтра в Каннах состоится торжественное открытие 71-го Каннского кинофестиваля. Во Францию снова со всего мира приедут главные звезды кино: режиссеры и актеры представят свои новые работы, а мы будем внимательно следить за их нарядами на многочисленных красных дорожках. Кстати, на лазурный берег уже прилетели Кристен Стюарт (28), Кейт Бланшет (48), Джулианна Мур (57) и другие звезды.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kristen-styuart-dzhulianna-mur-i-drugie-zvezdy-uzhe-priehali-v-kanny-i-gotovyatsya-k-kinofestivalyu/
Peopletalk: последние новости
Ничего себе! Фильм «Мстители» побил рекорд в прокате Главный сериал осени. Не пропусти! Мы не поверили глазам: новое фото звезды сериала «Физрук» Полины Гренц
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я хочу раздеться»14
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали9
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу35
Как снимали самую эротическую сцену советского кино4
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение