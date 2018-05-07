«Три сестры» — пьеса на все времена

30 мая в МХТ имени Чехова долгожданная премьера — спектакль «Три сестры» в постановке режиссера Константина Богомолова

Работа над спектаклем началась еще в сентябре прошлого года. В процессе Богомолов поменял несколько актеров, введя неожиданные имена, например, Софью Эрнст, Марию Фомину , Софью Естигнееву и Дарью Мороз . Интрига заключается в том, что новый художественный руководитель МХТ Сергей Женовач 30 мая в Студии театрального искусства представляет свою версию этой чеховской пьесы. В результате у одного театра в конце месяца выйдут два спектакля «Три сестры».

В преддверии премьеры корреспондент «ВМ» встретилась с режиссером Константином Богомоловым.

— Константин Юрьевич, с чем связано ваше обращение к «Трем сестрам»?

— Востребованность пьесы «Три сестры» не зависит от времени. Она на все времена, о вечном и повседневном. Ее ставили с момента написания (кстати, пьеса написана специально для Московского Художественного театра, по просьбе Станиславского), и ставят ее во всем мире по сей день. И будут ставить до тех пор, пока будет театр. Прекрасный материал!

— В роли какой из сестер видите актрису МХТ, свою жену — Дарью Мороз?

— Я не распределяю роли по внутренней похожести актера и персонажа. Если Дарья Мороз и похожа на какую-то героиню, то это не означает, что она будет ее играть. Сразу скажу, что моя постановка будет достаточно классической, а ее герои — молодые люди. Старшей сестре Ольге всего 28 лет, и поэтому будут задействованы молодые артисты театра. Но, повторюсь, не буду делать из спектакля оригинального шоу, моя задача — придать замечательному тексту звучание современной жизни.

— Чехов — ваш автор?

— Мое отношение к Чехову — бережное, даже трогательное. Я ставил Чехова в «Табакерке» и в других театрах. Наш спектакль «Три сестры» будет дополнен одним из рассказов Чехова.

— Константин Юрьевич, а вам не страшно браться за «Три сестры»? Ведь ее ставили не единожды, причем над одной из них работал легендарный Олег Ефремов

— Волнение, безусловно, есть. Очень непростой материал. «Три сестры» — одна из самых тонких, сложных пьес мирового театра. В ней нельзя допустить фальшь, нельзя что-то не так понять, переиграть или не доиграть. Еще поэтому я на главные роли возьму молодых артистов, которые пока не стали лицедеями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роль особого значения. Актера Павла Деревянко назвали в честь деда, прошедшего войну

На сцене Малого театра представили нового «Тартюфа»