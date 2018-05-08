«Дом, в котором я живу» увидят гости «Искры» на Костякова в День Победы

— В коммунальную квартиру въезжают две семьи — Давыдовы с тремя детьми и молодожены Лида и Дмитрий Каширины. Давыдовы — главные герои картины, вокруг которых разворачивается основное действие. Спустя шесть лет мирную жизнь героев взрывает война, резко меняя их взгляды, отношение друг к другу. Для кого-то из них война становится роковой чертой, — напомнила сюжет Овсянникова.

Начало в 14.00, вход свободный. Кинотеатр «Искра» расположен по адресу ул. Костякова, д. 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 976-14-44. (мю)