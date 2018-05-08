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«Дом, в котором я живу» увидят гости «Искры» на Костякова в День Победы
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«Дом, в котором я живу» увидят гости «Искры» на Костякова в День Победы 

Управа района Савеловский города Москвы 8 мая 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Фильм режиссеров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля «Дом, в котором я живу» покажут 9 мая в кинотеатре «Искра» на улице Костякова. Об этом рассказала руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова. Картина снята в 1957 году на Киностудии им. Горького.
— В коммунальную квартиру въезжают две семьи — Давыдовы с тремя детьми и молодожены Лида и Дмитрий Каширины. Давыдовы — главные герои картины, вокруг которых разворачивается основное действие. Спустя шесть лет мирную жизнь героев взрывает война, резко меняя их взгляды, отношение друг к другу. Для кого-то из них война становится роковой чертой, — напомнила сюжет Овсянникова.
Начало в 14.00, вход свободный. Кинотеатр «Искра» расположен по адресу ул. Костякова, д. 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 976-14-44. (мю)
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