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Петербургский уличный художник разместил картину, посвященную инаугурации президента
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Петербургский уличный художник разместил картину, посвященную инаугурации президента 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Петербургский уличный художник Миша Маркер представил свою новую работу, посвященную инаугурации президента Путина 7 мая. Вывешенный на одной из улиц города плакат называется «Ода на день восшествия на престол».
Ранее в Петербурге появилось граффити, посвященное этому событию.
В марте Миша Маркер разместил в центре Петербурга картину по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», которую разместил уличный художник Миша Маркер. На ней написано «Нам билбордов не хватит спрашивать». Также из его работ — картина, на которой изображен крест, сложенный из двух полицейских дубинок, антивоенная картина «Каре» на пересечении Загородного проспекта и Щербакова переулка, на перекрестке улиц Марата и Разъезжей он разместил работу по мотивам песни Виктора Цоя, на пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы повесил картину «Заприщай и властвуй», а на Лиговском проспекте благодаря художнику появилась работа «Каждый свят».
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