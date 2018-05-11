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Фильм «Я тебя никогда не забуду» покажут в кинотеатре на Коминтерна
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Фильм «Я тебя никогда не забуду» покажут в кинотеатре на Коминтерна 

Управа района Бабушкинский 33 минуты назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна 12 мая жители Бабушкинского района смогут бесплатно увидеть фильм Павла Кадочникова «Я тебя никогда не забуду». Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.
— В центре сюжета — история медсестры Полины, которая отдала свою кровь, чтобы спасти тяжелораненого солдата. В результате чего они оба попали в госпиталь и полюбили друг друга. Вскоре Федор ушел на фронт, попал в плен, в концлагерь, но выжил. После окончания Великой Отечественной войны Федор вернулся домой и узнал, что здесь какое-то время жила Полина, которая родила от него ребенка, а потом, так и не дождавшись его возвращения, уехала. После безуспешных поисков Полины Федор женился на другой, — рассказала о картине Шугрина.
Зрителей ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 8. Начало показа в 12.30. Вход свободный.
Ограничение по возрасту 12+. (вт)
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