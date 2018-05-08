Фильмы о войне покажут в кинотеатре на Коминтерна

Зрители увидят три картины, первая из которых — фильм «Небесный тихоход» — начнётся в 14.00.

Киномарафон продолжит лента Михаила Жарова «Беспокойное хозяйство», сеанс состоится в 16.00. Лента познакомит зрителей с рядовыми бойцами, взявшими на себя заботу по обслуживанию бутафорского аэродрома, отвлекающего внимание врага.

Закроет программу в 18.00 фильм «В шесть часов вечера после войны». Как и «Небесный тихоход», он создан в стиле музыкальной комедии, а ряд диалогов исполнен в поэтической форме. Вход на все показы свободный; регистрация не нужна. (иб)