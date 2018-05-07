Почему застрелился режиссер «Джентльменов удачи» Александр Серый

был не только талантливым режиссером, природа наделила его еще и писательским даром. Его перу принадлежат многие забавные моменты «Джентльменов удачи», а в частности — жаргонные словечки. Серый их хорошо знал, так как отбывал наказание за то, что чуть не убил человека. Именно во время съемок «Джентльменов» режиссеру сообщили страшную новость.

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Александр Иванович Серый появился на свет в 1927 году в Воронежской области, позже семья переехала в столицу. Александр закончил 2 московских вуза: энергетический и авиационный прежде, чем понял, что его настоящим призванием является кино. Недолго думая, он поступил на высшие режиссерские курсы, студентом которых в это же самое время стал и другой знаменитый режиссер Георгий Данелия . Однокурсники сдружились.

После учебы Серого взяли на «Мосфильм». Тем более что упомянутые курсы были организованы как раз на базе этой киностудии. Однако удача недолго сопутствовала новоиспеченному режиссеру. Серый едва не убил человека.

Тюремный срок

У Александра была девушка Марина, которая очень любила его. Но Серый страдал просто патологической ревностью. Он не раз замечал Марину в компании некоего архитектора. Но надо отдать режиссеру должное, сразу он руки не распустил. Серый пытался поговорить с соперником. Не вышло. Драка между молодыми людьми получилась серьезной. Александр ударил архитектора по голове. Тот выжил, но остался инвалидом.

Серому дали 8 лет. Правда, отсидел он всего половину срока. Вернувшись на свободу, он женился на своей Марине и, наверняка, очень жалел о содеянном. Но не только совесть не давала Александру покоя. Однажды к нему домой явился человек и прямо с порога выстрелил в режиссера из гарпуна. Все обошлось, но оставшийся шрам на щеке всю жизнь напоминал Серому о его сопернике-архитекторе. По предположениям близких, тем визитером был именно он.

Охотничье ружье

Несмотря на криминальное прошлое, карьера Александра Серого складывалась довольно удачно. Помог сокурсник Данелия, а потом подключились и другие именитые в то время «киношники». Правда, некоторое время ему пришлось работать в паре с разными режиссерами.

Но вот в 1971 году он снимает свой первый самостоятельный с момента освобождения из мест заключения художественный фильм «Джентльмены удачи». Однако именно во время работы над этой картиной Серый почувствовал себя плохо. Он обратился к медикам, и те вынесли ему вердикт — рак крови.

Онкологическое заболевание протекало долго и мучительно. Кроме этого Александра Ивановича наверняка терзали и душевные муки за прошлые грехи. Как бы то ни было 16 октября 1987 года Серый взял охотничье ружье и застрелился. На тот момент талантливому режиссеру было 59 лет.