Они думали, мы не заметим: 10 очевидных ляпов в знаменитых блокбастерах

В редком фильме нет ляпов. То герои стреляют из оружия не того времени, то актеры массовки ведут себя странно, то в кадр попадают лишние предметы. Но такие моменты очень сложно заметить, они отодвинуты на второй план. Мы собрали подборку киноляпов, которые внимательный зритель не пропустит.

1. «Перл-Харбор»

В одной из сцен американский пилот малюет на фюзеляже привлекательную медсестру. И почему-то попеременно делает это то правой рукой, то левой.

2. «Армагеддон»

На первых минутах картины пес вгрызается зубами в пластмассового Годзиллу, и мужчина вырывает игрушку. Годзилла растет не по дням, а по секундам.

3. «День независимости»

Странные пертурбации происходят с небом в эпизоде, когда Стивен бредет по пустыне. На общем плане небосвод затянут облаками, а на крупном — ни одного облачка.

4. «Властелин колец: Возвращение Короля»

Сэм обнаруживает Фродо, которого обработала паучиха Шелоб. Несмотря на то, что носитель кольца находится в анабиозе, его глаза то открываются, то закрываются. Да и подбородок все никак не может определиться, быть ему покрытым паутиной или нет.

5. «Бойцовский клуб»

У Рассказчика, как выясняется, проблемы не только с головой, но и терморегуляцией. Пот на его футболке проступает так же быстро, как и исчезает.

6. «Пятый элемент»

Пробравшись по вентиляционным трубам, Лилу измазала ладони дочерна. А пока падали на такси Корбена, каким-то образом их отмыла.

7. «Титаник»

Это сложный случай, но поскольку многие смотрят «Титаник» не один раз, киноляп все же можно заметить. В начале Джек и Фабрицио стоят на носу лайнера, и хорошо видно, что палуба под огромным якорем — черная, а мостки довольно широкие. А вот для знаменитой сцены объятий Джека и Розы были использованы другие декорации.

8. «Парк Юрского периода»

Непонятно, как режиссер мог проглядеть такой очевидный ляп. Механическая рука, поддерживающая яйцо с вылупляющимся из него динозавриком, исчезает прямо между кадрами.

9. «Далласский клуб покупателей»

Действие фильма происходит в 1985 году, однако за плечами главного героя висит постер с изображением Lamborghini Aventador. Эту машину начали выпускать только в начале XXI века.

10. «Мария-Антуанетта»

Для создания биографического фильма о жизни французской королевы были использованы блестящие декорации, в том числе кеды Converse.