Они думали, мы не заметим: 10 очевидных ляпов в знаменитых блокбастерах 

В редком фильме нет ляпов. То герои стреляют из оружия не того времени, то актеры массовки ведут себя странно, то в кадр попадают лишние предметы. Но такие моменты очень сложно заметить, они отодвинуты на второй план. Мы собрали подборку киноляпов, которые внимательный зритель не пропустит.
1. «Перл-Харбор»
В одной из сцен американский пилот малюет на фюзеляже привлекательную медсестру. И почему-то попеременно делает это то правой рукой, то левой.
2. «Армагеддон»
На первых минутах картины пес вгрызается зубами в пластмассового Годзиллу, и мужчина вырывает игрушку. Годзилла растет не по дням, а по секундам.
3. «День независимости»
Странные пертурбации происходят с небом в эпизоде, когда Стивен бредет по пустыне. На общем плане небосвод затянут облаками, а на крупном — ни одного облачка.
4. «Властелин колец: Возвращение Короля»
Сэм обнаруживает Фродо, которого обработала паучиха Шелоб. Несмотря на то, что носитель кольца находится в анабиозе, его глаза то открываются, то закрываются. Да и подбородок все никак не может определиться, быть ему покрытым паутиной или нет.
5. «Бойцовский клуб»
У Рассказчика, как выясняется, проблемы не только с головой, но и терморегуляцией. Пот на его футболке проступает так же быстро, как и исчезает.
6. «Пятый элемент»
Пробравшись по вентиляционным трубам, Лилу измазала ладони дочерна. А пока падали на такси Корбена, каким-то образом их отмыла.
7. «Титаник»
Это сложный случай, но поскольку многие смотрят «Титаник» не один раз, киноляп все же можно заметить. В начале Джек и Фабрицио стоят на носу лайнера, и хорошо видно, что палуба под огромным якорем — черная, а мостки довольно широкие. А вот для знаменитой сцены объятий Джека и Розы были использованы другие декорации.
8. «Парк Юрского периода»
Непонятно, как режиссер мог проглядеть такой очевидный ляп. Механическая рука, поддерживающая яйцо с вылупляющимся из него динозавриком, исчезает прямо между кадрами.
9. «Далласский клуб покупателей»
Действие фильма происходит в 1985 году, однако за плечами главного героя висит постер с изображением Lamborghini Aventador. Эту машину начали выпускать только в начале XXI века.
10. «Мария-Антуанетта»
Для создания биографического фильма о жизни французской королевы были использованы блестящие декорации, в том числе кеды Converse.