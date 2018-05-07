Короткометражку ставропольца о войне обсуждают в соцсетях

Молодой ставропольский режиссёр Дмитрий Москвитин представил на суд публики новый короткометражный фильм «Письма с фронта».

За 11 минут перед глазами зрителя меняется эпоха и даётся ответ на вопрос: для чего в 2018 году нужны встречи с ветеранами и походы в музей.

Завязка простая: преподаватель истории предлагает своему руководителю открыть в вузе музей памяти ВОВ, но тот озабочен лишь финансовым благополучием учебного заведения и отказывает энтузиасту. Оставшись наедине с находками, которые бережно хранил его подчинённый для своего музея, ректор находит солдатское письмо и понимает, что оно написано его погибшим отцом.

Зрители растроганы фильмом и предлагают показывать его в кинотеатрах вместо рекламы перед сеансами.