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Короткометражку ставропольца о войне обсуждают в соцсетях
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Короткометражку ставропольца о войне обсуждают в соцсетях 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Молодой ставропольский режиссёр Дмитрий Москвитин представил на суд публики новый короткометражный фильм «Письма с фронта».
За 11 минут перед глазами зрителя меняется эпоха и даётся ответ на вопрос: для чего в 2018 году нужны встречи с ветеранами и походы в музей.
Завязка простая: преподаватель истории предлагает своему руководителю открыть в вузе музей памяти ВОВ, но тот озабочен лишь финансовым благополучием учебного заведения и отказывает энтузиасту. Оставшись наедине с находками, которые бережно хранил его подчинённый для своего музея, ректор находит солдатское письмо и понимает, что оно написано его погибшим отцом.
Зрители растроганы фильмом и предлагают показывать его в кинотеатрах вместо рекламы перед сеансами.
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