Евгений Баженов в программе «Бла-бландинки» от 05.05.2018

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Это программа «Бла-бландинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Катерина Звягинцева. У нас в гостях блогер и кинокритик Евгений Баженов. Здравствуйте.

Е. БАЖЕНОВ: Здравствуйте.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Я задавала этот вопрос за эфиром. Можно я спрошу вас еще раз, чтобы все знали. Вы бы пришли, если бы однажды в своем обзоре не использовали кусок нашей программы?

Е. БАЖЕНОВ: Да, я думаю, пришел бы. Но столько переговоров, так долго. Я уж пообещал — как тут откажешься?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: И мы все ждали. Знаете, обновляли каждый день, когда появится новый ролик.

Е. БАЖЕНОВ: Я рассчитывал, что выйдет не этот ролик. Но, ладно, вышел этот — поэтому пришел сейчас.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Главное — вышел. Через какой промежуток?

Е. БАЖЕНОВ: Да. Месяца 2, наверное.

О. ДАНИЛЕВИЧ: На самом деле это будет еще отдельная история про то, как выходил этот ролик, почему не вышел предыдущий ролик. Но сейчас мы должны напомнить контакты. +79258888948 — это СМС-сообщения. Telegram govoritmskbot.

Правда. Наконец вышел этот ваш обзор. Вы до этого еще объясняли, почему так долго не было. Потому что вы подготовили все, для того чтобы был другой обзор.

Е. БАЖЕНОВ: Я его даже смонтировал. Там 2 часа 30 минут готово, все отснято, все сделано. Но фильм всё ещё не вышел на носителях и нет цифрового релиза. Они перенесли по той причине, что вроде как хотят и подтвердили, что 9 мая сделают днем российского кино. И вроде как еще прокат хотят, еще денег. Поэтому вроде как цифровой релиз отодвинули. 9 мая надо было чем-то наконец-то занять. Заняли, сделали днем российского кино. Узнаем, случится это или нет, 9 мая.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Про российское кино мы еще поговорим. Про ваш последний обзор, свежий, наисвежайший, позавчерашний. Обзор на фильм «За гранью реальности». У меня друзья говорят: «Мы иногда просто не знали бы о некоторых картинах, если бы не ваш обзор».

Е. БАЖЕНОВ: На самом деле люди просто не следят за премьерами, потому что этот фильм собрал 2 млн долларов в нашем прокате. Да, это не самая большая сумма. Но наши фильмы обычно собирают 500 тысяч. То есть в принципе на этот фильм ходили.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Видимо, им не на что было на другое пойти.

Е. БАЖЕНОВ: Да там постер заманчивый, Бандерас на постере, все красиво. Минкульт рекомендует. Как же на такое не сходить?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Слушайте, ваша основная претензия, помимо прочего, к таким фильмам, на которые вы делаете обзоры — это то, что это бюджетные средства, Фонд кино выделил деньги, сняли фильм, по-вашему не бездарный. Никто не спрашивает из Министерства культуры. И как бы то, что вы сами говорите, набрал фильм 2 млн — это же как-то показатель, что людям, может быть, нравится?

Е. БАЖЕНОВ: На самом деле люди будут потреблять то, что будут им показывать. Я не приверженец фразы «Спрос рождает предложение». Яркий пример — какой-нибудь «Викинг». Никто не просил.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Ваш любимый «Викинг».

Е. БАЖЕНОВ: Никто не просил такого фильма, никто не хотел бы смотреть такое кино. Это очень плохой фильм. Но при этом какая была адовая, просто невероятная пиар-кампания по этому фильму. Я не знаю, что было важнее для Первого канала — Новый год или фильм «Викинг». Потому что там люди всех сфер клялись, что это самый великий фильм, надо всем идти. То есть это явное навязывание. У «За гранью реальности» навязывание не такое сильное было. Там пара рекламных роликов, Бандерас и все. Поэтому они собрали 2 млн, а не 20 млн, как «Викинг».

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Но сработала же реклама с «Викингом».

Е. БАЖЕНОВ: Да, безусловно, сработала. Это факт. Навязывание работает пока еще. Я не думаю, что оно будет вечно работать. Но, с другой стороны, последние фильмы показывают, что «Притяжение», «Викинг», «Движение вверх», которые сильно навязывают, они действительно собирают.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Вы «Движение вверх» вроде тоже не очень сильно…

Е. БАЖЕНОВ: Я отнесся довольно плохо к этому фильму.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Подождите. «Легенду №17» вы хвалили.

Е. БАЖЕНОВ: Да, «Легенда №17» мне в принципе…

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: «Движение вверх» — так себе.

Е. БАЖЕНОВ: Мне не понравился «Движение вверх».

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А «Тренер»?

Е. БАЖЕНОВ: «Тренер» до сих пор не посмотрел. Я надеюсь, как он выйдет в цифровом релизе, я обязательно посмотрю. Тем более, зная теперь любовь замечательного российского актера Данилы Козловского ко мне…

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Вы обменялись комплиментами.

Е. БАЖЕНОВ: Ну, нет. Я считаю его все равно хорошим актером. Я не буду говорить, что он использует какие-то плебейские методы игры. Я его считаю действительно хорошим актером. Но то, что он снял, узнаю, как он как режиссер.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Я бы хотел попозже к этому перейти. Но Данила Козловский, очевидно, решил, что он дорос до того, чтобы быть режиссером. Год назад, когда у вас спрашивали, что насчет вашего фильма, потому что у вас очень много спрашивают подписчики, когда будет фильм уже самого Евгения Баженова, а не «всего лишь» обзоры на другие картины, вы говорили, что вы не доросли, что такое может случиться, но вы не доросли. Что-то меняется за год?

Е. БАЖЕНОВ: Я не вижу, что я дорос. То есть я не представляю, как в какой-то момент раз — и… Я снимал как раз в принципе не такой, чтоб большой… Это не фильм. Когда мы снимали с моим замечательным другом ANOIRом проект «BadTrip». И это капля в море по сравнению с тем, что надо снимать, когда ты снимаешь фильм. Я понимаю, что нас там было всего 4 человека, очень активно занимались сценарием только два человека (мы с ANOIRом), и это было ужасно тяжело снимать. Это было невероятно тяжело. Я понимаю, что в кино все больше в масштабах. Но я настолько тогда вымотался, что до сих пор хватает. Поэтому пока еще не дорос. Захочется — обязательно. Но пока нет.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Не доросли до режиссуры. Может быть, вы доросли до создания оригинального сценария?

Е. БАЖЕНОВ: Идеи всякие есть. Мне просто нравится всякое придумывать. Я люблю кино. Поэтому всякие идеи пытаюсь записывать, безусловно. Но какой-то сценарий — нет, не писал.

О. ДАНИЛЕВИЧ: А сценарий так, чтобы предложить и снял кто-то — такое может случиться с вами?

Е. БАЖЕНОВ: Не дай бог. Даже замечательные истории.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Если Юрий Быков, например, скажет — «я хочу снимать кино по твоему сценарию».

Е. БАЖЕНОВ: Юрий Быков должен снимать по своим сценариям. Он знает, как правильно. Он пишет для себя и снимает сам. Он человек простой.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А Звягинцев?

Е. БАЖЕНОВ: Звягинцев — абсолютно замечательный режиссер. Но, опять же, он подбирает картины… Вот режиссеры такого калибра, которые заласканы критиками или зрителями, как Быков, мне кажется, им не предлагают, они снимают то, что они хотят снимать. Если Быков может соглашаться на всякое (например, сериалы «Спящий» и «Метод». Но в целом, когда он снимает для себя, это тот Быков и есть. То есть сериалы — это он просто подрабатывает. А когда он снимает для себя, это Быков и есть. А тот не Быков. Это человек просто зарабатывает деньги. Всем надо на что-то жить. Это нормально.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Я правильно понимаю, что если вы дозреете, то это будет и сценарий ваш, и режиссура ваша?

Е. БАЖЕНОВ: Я надеюсь, да. Хотелось бы.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: И актерство ваше?

Е. БАЖЕНОВ: И операторство. Актерство — нет, не дай бог. Я нехороший актер.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Позовете Козловского, если что?

Е. БАЖЕНОВ: Вряд ли. Потому что я не думаю, что его типаж и фактура подошли бы… У меня же очень такие…

О. ДАНИЛЕВИЧ: Это будет комедия?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Отморозки у вас?

Е. БАЖЕНОВ: Нет. У меня всякие такие тяжелые думы, про которые у нас сейчас не принято снимать. Снимал Балабанов, например, «Войну» с Чадовым. Вот у меня в эту сторону голова, нежели в какую-то комедию. Я начитался всякого. И у меня этот груз висит, так и будет висеть.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Так будет роль для Невского?

Е. БАЖЕНОВ: Это не комедия. Поэтому туда Александр…

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А вдруг вы недооцениваете его?

Е. БАЖЕНОВ: Если в комедии… Какой-нибудь Лесли Нильсен выглядел замечательно на поздних этапах карьеры. Лесли Нильсен сначала играл в научно-фантастических фильмах. И Невский как комедийный актер я думаю, что замечательный, правда.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Я хочу вас вернуть к вашему последнему свежему обзору про «За гранью реальности». Мне интересно. Я не очень отличаю, когда у вас горит спина — это реально или спецэффекты?

Е. БАЖЕНОВ: Это замечательный новый человек теперь помогает мне с обзорами. Он сделал эффект. Я готов был поджечь.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Серьёзно? Вы готовы были поджечь себя?

Е. БАЖЕНОВ: Мы чего только ни делали на съёмках. Тут я уже боялся. Я даже не знаю, как что. Когда мы снимали ролик про фильм с Данилой Козловским «Хардкор», там же чего только не было на съёмках — там и холодная вода, и на скорости на машине мы ездили на крыше. Висели. Но там всё понятно было. Здесь с огнём я никогда не имел дела. Поэтому страшно. И эффект проще было сделать. И в принципе я думаю, что хорошо выглядит.

О. ДАНИЛЕВИЧ: И ещё один вопрос по этому обзору. «Монаж» — это случайно или опечатка?

Е. БАЖЕНОВ: Да, это абсолютно случайная опечатка. Я пересматриваю перед публикацией раз по 5-6, и я не увидел. Причём, мне скидывали скрины. Я такой: «Что не так?». Глаз настолько уже замылился. Я не вижу. Вот написано. Потом мне пальцем показали, «ты же допустил тут ошибку». Я увидел. При этом, самое смешное…

О. ДАНИЛЕВИЧ: При этом этот человек как раз тоже на всякие киноляпы обращает внимание.

Е. БАЖЕНОВ: Да. Эта ошибка как раз такая. При этом самое смешное, что я, естественно, в архив перерендерил этот ролик, уже исправив ошибку. Файл этого титра, там написано «Оригинальный монтаж». Файл называется «Оригинальный монтаж», а в самом файле написано «монаж». То есть я даже правильно файл назвал, а написал неправильно.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Слушайте, у меня ещё вопрос. Ваш основной источник заработка — это пожертвования ваших подписчиков.

Е. БАЖЕНОВ: Донаты. «Пожертвования» слишком страшно звучит.

О. ДАНИЛЕВИЧ: У нас слушатели не очень любят, когда мы используем новомодные какие-то слова. Хорошо, донаты. Договорились. Это же своего рода тоже некий Фонд кино. Грубо говоря, это бюджетные деньги, на которые вы снимаете, только с одной лишь разницей, что люди вам платят за то, что уже вышло.

Е. БАЖЕНОВ: Да.

О. ДАНИЛЕВИЧ: В этом смысле нет ли какого-то лицемерия, когда вы злобно реагируете на критику под вашим роликом?

Е. БАЖЕНОВ: Нет. Когда критика — все замечательно. Но я люблю очень с издевкой писать. Есть у меня такой грешок. Когда критикуют, я обычно исправляю. Но если пишут как-то напрямую, что «а, отстой», я обычно…

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Отписываюсь.

Е. БАЖЕНОВ: Нет. Когда пишут так, я с издевкой всегда отвечаю. Я где-то час-два после публикации обзора стараюсь всем отвечать, в том числе и на такие комментарии. Поэтому тут также идет… Когда люди пишут «всё классно», я и им тоже отвечаю. Правда, им не с издёвкой, но всё равно.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Вы как-то отмечаете, когда выходит ролик?

Е. БАЖЕНОВ: Да нет. Никак. Я выпиваю немного алкоголя обычно после публикации.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Какого?

Е. БАЖЕНОВ: Тут сейчас будет какой-нибудь…

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Крепкого, лёгкого, винишка?

Е. БАЖЕНОВ: Крепкого алкоголя.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Ещё один вопрос по этому обзору. В этом фильме снимается актриса, которую год назад вы назвали самой красивой актрисой современности.

Е. БАЖЕНОВ: Замечательная актриса.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Как актриса Любовь Аксёнова хороша?

Е. БАЖЕНОВ: Да. Есть фильм «Гуляй, Вася» с ней. Она замечательно там, по-моему, отыграла. Опять же, это как Быков в том плане… Он снимает или дурака, или снимает на кого-то. У него «Инкассатор» был еще сериал. То есть здесь то же самое. Я уверен, что она в фильме, например, «Гуляй, Вася» снялась за спасибо, потому что это фильм Каримова и так далее. А вот в «Ночных стражах» она также была, еще и в этом фильме. Она снимается, чтобы заработать денег. То есть это вполне логично. И тут у них деньги-то были, судя по всему. У этой студии до сих пор не знаю, они три фильма сняли, будут ли дальше фильмы, это вопрос. Но у них деньги были. И она просто снялась за деньги. Это логично. У меня никогда вопросов к актёрам по большей части нет, почему вы здесь снимаетесь. Мне обидно, да. Обидно, что они снимаются. Но выбора особо нет.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Про деньги. Еще раз возвращаюсь к бюджету, к Фонду кино, ко всей этой истории. Ваша основная претензия — что это на средства налогоплательщиков в том числе снимается.

Е. БАЖЕНОВ: Да.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: И как будто бы Министерство культуры за этим не следит.

Е. БАЖЕНОВ: Это факт.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Вчера Владимир Мединский как будто бы услышал вас и оправдался. И как раз сказал о том, что он направил запрос в Генпрокуратуру по поводу 21 киностудии, если я не ошибаюсь, кинокомпании…

Е. БАЖЕНОВ: Так много?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: 21 кинокомпания.

Е. БАЖЕНОВ: Это, видимо, мелкие в том числе. Понятное дело, что там скорее всего не будет крупных кинокомпаний.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Как вы думаете, сам Мединский рассчитывает, что либо деньги вернут, либо больше никогда Фонд кино не будет этим кинокомпаниям выделять финансирование. Как вы думаете, деньги вернут?

Е. БАЖЕНОВ: Проблема даже не в этих суммах. Сейчас, скорее всего, выцепили какие-то киностудии, которые не близки к крупнейшим. То есть у нас есть, понятное дело, крупные киностудии, которым выделяют все основные деньги. С ними никто судиться, спорить не будут. Куда они потратили миллион, никто не будет с них спрашивать.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Это киностудии Михалкова, Бондарчука.

Е. БАЖЕНОВ: Михалкова, Бондарчука. Бекмамбетова, скорее всего. Потому что я что-то не помню… В итоге да, проверка была… Что-то никаких проблем там не нашли. И, естественно, с ними никто… Там могут немного прижать, скажут: «Ну ладно, на этом питчинге мы не будем вам выделять деньги, чуть-чуть потише». Понятное дело, что в кино очень тяжело отследить фактические деньги. То есть эта сцена сколько стоит? Как определишь? И за счет этого очень легко как раз вытаскивать деньги из кино. Но, скорее всего, цепанули студии, которые в том числе могли также отмывать деньги, потому что неприбыльный фильм, они сняли какое-то убожество, даже при министре культуры Швыдком снимали детские фильмы. Они выходили сразу на полки. То есть отчитались, что действительно сняли такой фильм, он есть, и его на полку просто кладут, никто его не видит. И один из них попал как-то на ТВ, назывался «В тридесятом царстве». Просто посмешище. При этом на это выделялись деньги из расчета на то, что никто это не увидит. Сейчас такого уже, естественно, меньше. Но, тем не менее, схем много по отмыванию и по растрате денег. Это, безусловно, так и будет. Ничего не изменится.

О. ДАНИЛЕВИЧ: У меня еще вопрос уже не про деньги. Смотрите, вы несколько раз говорили, что для того, чтобы сделать обзор, вам минимум надо 3 раза посмотреть картину.

Е. БАЖЕНОВ: Да.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Плюс какое-то время занимает съёмка монтаж, всё, что вы делаете со своим обзором. Когда вы смотрите хорошие фильмы?

Е. БАЖЕНОВ: Так же. Я, например, в машине сейчас ехал в такси, смотрел «Здравствуй, Оксана Соколова». Это очень плохой фильм про радио. Отвратительный. Очень тяжело. Я уже выключил. Потому что они раз 10 или раз 5 использовали группу «Ленинград». Я уже устал. Один трек группы «Ленинград» — и я уже проклял и «Ленинград», и этот фильм.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: «На лабутенах»?

Е. БАЖЕНОВ: Нет. Не такой известный. Но всё равно они 10 раз его использовали. У меня уже заложило. И потом финальным аккордом стало использование музыки Артемьева из «Свой среди чужих». Вот эта музыка играет. И у них там шутка про то, как девушка, простите меня, кашлянула и обгадила белое платье. И вот это под музыку Артемьева. Я такой: «Ну, я уже не знаю. Я всё. Я иссяк». Вот в это время обычно, если еду куда-то, смотрю, или в целом могу за монтажом какие-то фильмы отсматривать. А хорошие фильмы — стараюсь именно выделить время и смотреть уже…

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Вам правда понравился «Интерстеллар»?

Е. БАЖЕНОВ: Нет. Первый раз я посмотрел — был в таком… Это Нолан. Он умеет.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Обмануть вас?

Е. БАЖЕНОВ: Он снимает невероятно именно идейные. Концепция очень крутая. Ты это смотришь, удивляешься. Ты из кинотеатра уходишь с эффектом невероятного «Уау». А вот я недавно его пересматривал. И уже как-то в разы слабее. Например, если я «Начало» пересматривал, или его фильм «Помни». Особенно «Помни» как пример. Я его пересматривал, мне всё равно нравится. С «Интерстелларом» так уже не сработало.

О. ДАНИЛЕВИЧ: А зачем вы пересматриваете фильмы?

Е. БАЖЕНОВ: Мне очень нравится. И хочется ещё раз посмотреть хорошее кино. Пересматриваешь… Если это действительно хорошее кино, ты пересматриваешь, и всё ок.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: С «Интерстелларом» обратный эффект?

Е. БАЖЕНОВ: Я бы не сказал, что я теперь его ненавижу. Но пересматривать его уже больше не буду.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Мягкая сингулярность вас там не смущает?

Е. БАЖЕНОВ: Там в итоге… я уже цепанулся, когда второй раз смотрел, насчёт того, что когда физик рассказывает, что любовь — это величина, её можно в формулу засунуть, я говорю: «Ну, ладно. Физики такие физики». То есть третий раз я уже вряд ли буду пересматривать, в отличие, например, от «Помни». Потому что мне нравится его фильм «Помни».

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Скажите, пожалуйста, вам хоть раз платили или хотели заплатить денег? Я знаю, что вас спрашивали про обзоры, которые… Вам хоть раз предлагали денег за то, чтобы вы сделали обзор на чей-то там дорогой фильм?

Е. БАЖЕНОВ: Да, предлагали.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: На плохой в смысле. Чтоб именно с критикой.

Е. БАЖЕНОВ: Да, именно на плохой. Причём, предлагали до выхода в прокат. То есть до выхода в прокат сделать обзор, потом будет прокат.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Антиреклама.

Е. БАЖЕНОВ: Да. И я сказал, что «да ладно, выйдет на носителях — если плохой фильм, я его и так…».

О. ДАНИЛЕВИЧ: Какой честный человек у нас в гостях!

Е. БАЖЕНОВ: На самом деле смысл какой? Я всё равно до него доберусь. Подписчики всё равно будут поддерживать. Смысл мне в какие-то истории впутываться, чтобы меня потом ещё на них поймали? Зачем это нужно?

О. ДАНИЛЕВИЧ: Рекламная интеграция у вас когда-нибудь будет?

Е. БАЖЕНОВ: Они и есть, эти вставки непосредственно Youtube по сути. Я не знаю, можно ли считать это рекламой. У меня светится, например, всё, чем я пользуюсь — монитор. Всё в кадре. Я не замазываю.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Но компании вам проплачивают это?

Е. БАЖЕНОВ: Нет. То есть всё, что появляется — это всё, чем я пользуюсь. И в теории я могу, наверное, договориться с кем-то за…

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А что ж не договариваетесь?

Е. БАЖЕНОВ: Время настанет. То есть я просто попрошу, скорее всего, не деньги, а «дайте мне камеру Sony». И покажу эту камеру в кадре. Такое может быть. Если они денег дадут, я буду только счастлив. Я очень люблю «Sony». Да просто у них новая камера вышла. У меня сейчас камеры нет. Поэтому надо работать как-то.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Подайте бедному Donate.

Е. БАЖЕНОВ: И поэтому такая реклама… Я люблю на самом деле рекламу, когда в фильмах она появляется именно в таком виде, то есть ненавязчиво лежит телефон или даже чипсы какие-нибудь. Я смотрел новый фильм от «Квартета И». Поначалу они держались. И вроде как нормально. Появились чипсы в баре, они стоят и едят чипсы. Да, я понимаю, что это реклама. Но в принципе логично: они в баре едят чипсы. Всё нормально. Но потом есть сцена, где они стоят на какой-то станции, там ничего нету. Достают чипсы, опять начинают есть. Я такой: «Ну, откуда?». И потом ещё где-то, кто-то раз — и чипсы достаёт. Я такой: «Ну, это уже ни в какие ворота». То есть я люблю рекламу. На самом деле я не против. Я за, чтоб была реклама в фильмах. Ок. Вы ещё с этого зарабатываете. Почему нет? Просто надо в нужные моменты. Нельзя просто так пихать в наглую, что, вот, покупай.

Самое замечательное в этом фильме от «Квартета И» было, когда герой подошёл к билборду, он три раза сменился, и три раза была реклама. То есть они просто показывают билборд с рекламой. Это уже ни в какие ворота. То есть один раз — ладно. Ок, билборд так двигается. И потом титры фильма. Ладно, пусть там будет реклама и титры фильма потом. Почему нет? Но три раза! Раз реклама, два реклама, три — и потом только название фильма. Это уже перебор. То есть надо иметь совесть в этом плане.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Сколько стоит один ваш обзор примерно?

Е. БАЖЕНОВ: Смотря какой.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Давайте последний.

Е. БАЖЕНОВ: Я думаю, что за всю работу тысяч 20-30, наверное.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Серьёзно?

Е. БАЖЕНОВ: Там работа… Что для этого обзора? Покупался какой-то реквизит. Я не помню, что я покупал, кроме казино. Я купил казино. Что ещё? Я просто из техники что-то на этот раз купил. Я уже не помню, что именно. И за работу… графика, превью и человек, который снимает.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Человек, который снимает.

Е. БАЖЕНОВ: Он ещё так же далеко от меня живёт, развозит и так далее. В принципе на всё это.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Подождите, у вас в титрах в конце… Вы обозначаете «Morton Studio». Это украинская?

Е. БАЖЕНОВ: Я, кстати, этому человеку не платил. Это замечательный человек. Я просто рекламирую его. Все подписывайтесь на «Morton Studio». Замечательный человек. Он сделал…

О. ДАНИЛЕВИЧ: Он физически на Украине?

Е. БАЖЕНОВ: Я не знаю. Я с ним общаюсь через Вконтакте.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Вы скидываете ему звук, или что?

Е. БАЖЕНОВ: Он делает замечательные каверы. Потому что у нас сейчас всё по правам тяжело. Я прошу его зачастую сделать музыку для каких-то роликов. Это или ремикс, или просто кавер какой-то известной композиции, которую я в оригинале не могу запихнуть, потому что обязательно придёт… удалят ролик и так далее. Я прошу сделать его кавер. На этот раз он сделал кавер как раз с группой Queen, который сейчас все ненавидят. Очень замечательный и талантливый человек. Я просто его пиарю. Я ему денег не платил, скажу честно.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Вы сейчас ничего лишнего не вспомнили? 20 тысяч обзор?

Е. БАЖЕНОВ: 20-30 где-то, да.

О. ДАНИЛЕВИЧ: И быстро до новостей — а средняя сумма пожертвований?

Е. БАЖЕНОВ: Вот это не буду… Рублей 100, я думаю. 100-200.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Отбивается всё, видишь.

Е. БАЖЕНОВ: Когда как. Я удивлялся. Выходило «Притяжение» — там я не буду говорить суммы, я сидел такой…

О. ДАНИЛЕВИЧ: Он сейчас сделал такие большие глаза, вы бы видели! Там наверняка уже…

Е. БАЖЕНОВ: Там люди прям скидывали. Когда как. Но я счастлив положению. Мне не надо ни рекламить, ни продавать ничего. Я делаю то, что люблю. Люди за это платят. Я счастлив.

О. ДАНИЛЕВИЧ: 13-30. У нас сейчас новости. Прервёмся, потом вернёмся к вам.

НОВОСТИ

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Мы продолжаем. Ольга Данилевич.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Катерина Звягинцева. В гостях у нас, и мы всё ещё радуемся, блогер, кинокритик Евгений Баженов, он же BadComedian. Всем здрасте, кто вдруг сейчас кто-то присоединился. Мы обещали, что будут слушатели.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Давай два вопроса задам от слушателей из Казани. +79258888948. Это номер для ваших СМС-сообщений. Telegram govoritmskbot. Я вижу, вы присылаете сообщения в наш инстаграм. Из Казани вам привету передают. И два вопроса почему-то сразу про Невского: «Как часто вы с ним встречаетесь?». И второй вопрос: «Невский платит вам за пиар?».

Е. БАЖЕНОВ: Ни разу не встречался. На второй вопрос — я пытался. Правда я пытался во времена «Чёрной розы» выйти с ним на контакт действительно. Я сказал: «кто, кроме моих подписчиков и меня лично, кто будет смотреть ваше кино? Мы же фанаты ваши. Давайте мы попиарим. Даже не надо денег. За пожимание руки, грубо говоря. Мы были бы счастливы». Но он сказал, что пошлёт адвокатов.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Какая зануда!

Е. БАЖЕНОВ: К сожалению, судя по всему, он всё-таки не умеет юмор про себя, и нету иронии. Хоть он пытается показать, что она есть, но её, к сожалению, нет. И, видимо, он действительно считает, что он снимает какое-то хорошее кино. И это печально. Потому что я реально обиженный на него фанат, потому что он не обращает на меня внимания. Я шучу, конечно. Но в целом обидно, что тогда не сошлись, и теперь он меня ненавидит.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Давайте слушателей чуть-чуть тоже почитаем.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: В Telegram Фёдор Фёдорович пишет: «Евгений, можете назвать три лучших российских фильма, и есть ли такие?».

Е. БАЖЕНОВ: Безусловно, очень много хорошего российского кино. И, естественно, почти… Ну, не почти весь Балабанов, у него есть картины, которые мне не очень нравятся, но, тем не менее, самый любимый мой фильм его — это «Война». Я могу назвать из последнего. Но мне тяжело. За последний год я посмотрел «Аритмию», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». И я не хочу эти фильмы советовать. Они не самые плохие, безусловно. Особенно по сравнению с тем, что есть. Но мне не очень понравилась, например, в «Аритмии» сюжетная линия личной жизни героя. И мне очень понравилась часть про доктора. И мне очень понравилась идея про «Аритмию», что всё наперекосяк у него идёт. Но про личную жизнь я так и не понял. Мне в тягость было это смотреть. Я не понял, к чему герои шли, они не пришли в итоге ни к чему. И это было тяжело. Сложно это советовать.

«Витька Чеснок»… Я не в восторге от концовки. То есть она внезапная, как гром среди ясного неба. То есть опа — что произошло? Но в целом я слышал, что ребята снимали на небольшие деньги. Очень живо смотрится, очень бодро. Я ни на секунду не заскучал. То есть идёт прям хорошо. Но в конце со сценарием я так и не понял, почему герой поступил, как поступил. Это внезапно. Но в целом, наверное, «Витьку Чеснока» в теории можно посмотреть, хотя это, опять же, не самое…

О. ДАНИЛЕВИЧ: «Война», «Витька».

Е. БАЖЕНОВ: Нет. Если так, то «Война», «Окраина». Что же ещё посоветовать из российского? Я безумно люблю режиссёра Виктора Шамирова. Он никогда не собирал денег, кроме одного фильма, по-моему. Мне очень нравятся, кроме «Дикарей», все его картины. И мне очень нравится его фильм, там, где текст песни из «Иронии судьбы».

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А если брать зарубежные? Вот вы три российских назвали. А если зарубежные брать, «Три билборда»…

Е. БАЖЕНОВ: Сейчас, надо вспомнить. Шамиров — это святое. Надо вспомнить. Посмотрите фильм Шамирова 2012 года — и вы найдёте название. «Три билборда» мне очень понравились. И мне очень понравилось, я не помню, 2016 или 2017 года «Hell or high water».

О. ДАНИЛЕВИЧ: «Со мной вот что происходит».

Е. БАЖЕНОВ: «Со мной вот что происходит» — замечательный фильм Шамирова, очень добрый, очень душевный. И он прямо замечательный. Вот три фильма российских.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Никс пишет: «Вот это жизнь! Смотреть фильмы, критиковать, и деньги за это получать».

Е. БАЖЕНОВ: Я счастлив, правда. Я и мечтать не мог. Спасибо как раз моим подписчикам за это. Без них такого бы не было.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Когда вас называют самым популярным кинокритиком России, вы соглашаетесь с этим?

Е. БАЖЕНОВ: Я не называю себя… Я никогда себя не называл кинокритиком. Потому что кинокритики с образованием обижаются.

О. ДАНИЛЕВИЧ: А у вас какое образование?

Е. БАЖЕНОВ: Я учился на маркетолога. И я учился в замечательном вузе, который в итоге развалили — РГТУ. И, собственно, образование у меня, дипломная работа по вирусным видео. Благо, я тогда работал уже в интернете, знал, о чём писать. Поэтому написал замечательный диплом и закончил вуз.

О. ДАНИЛЕВИЧ: А вы хотите получить образование сценариста, режиссёра или что-нибудь такое?

Е. БАЖЕНОВ: Нет. У меня сейчас совсем уже… Я на улицу-то не выхожу. Для меня подвиг до магазина дойти. Поэтому я совсем закрылся. Надо, конечно, двигаться как-то.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Все талантливые люди так делают.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А режиссуре, сценарному мастерству учились где-то?

Е. БАЖЕНОВ: Да я и не писал же ничего хорошего. Поэтому нет, не учился.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Но монтируете же вы сами?

Е. БАЖЕНОВ: Монтаж — это очень просто.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Я бы с вами поспорила.

Е. БАЖЕНОВ: И «BadTrip» по сценарию — это очень плохо. Всё-таки там идея была именно не сценарная, а просто показать места. Можно было гораздо лучше сделать, но тогда было всё второпях. Как обычно у нас в российском бизнесе чего-либо.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Возвращаю вас к критикам российским. А вы знакомы лично с Антоном Долиным?

Е. БАЖЕНОВ: Нет, лично не знаком. Я знаю, что он хвалил фильм «Утомлённые солнцем». И с тех пор я затаил на него тайную обиду. Как можно хвалить этот отвратительный фильм, я не понимаю.

О. ДАНИЛЕВИЧ: А в целом до этого вы более-менее согласны были с его точками зрения на разное кино?

Е. БАЖЕНОВ: Это же точки зрения. Где-то согласен, где-то нет. Это нормально, что разное мнение бывает по поводу разного кино. Но по большей части именно за «Утомлённые солнцем» я такой…

Выходит любая картина — это всегда видно. Я не говорю по Антону Долину. Это не обязательно он или точно не он. Без разницы. Выходит какая-то российская картина, можете сами посмотреть, заходите на «Кинопоиск» — обязательно будет две пользовательские рецензии зелёные и три-четыре… Там достаточно на самом деле двух рецензий кинокритиков, которые показывают, что они положительные, и больше ничего нет. Любой фильм так выходит. Потом, после проката или спустя неделю после проката появляется десять отрицательных. Но первые обязательно критики пишут всё-таки… Но не все критики такие. Это я образно, как работает «Кинопоиск». Это камень в сторону «Кинопоиска», потому что он не обновляет базу критиков какое-то время, пока есть отрицательные. Только положительные показывает. Это меня обижает.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Евгений, скажите ещё. Про Telegram вы недавно высказывались. Вы сказали, что если вдруг ребята, у которых так или иначе что-то пострадало, их бизнес пострадал от блокировок Telegram и всего, что происходит вокруг этой блокировки, и начнут предъявлять иски к Роскомнадзору, тогда, возможно, вся эта история поутихнет, и, может быть, Telegram никто больше блокировать не будет.

Е. БАЖЕНОВ: Я не думаю, что оно прямо… Хотя бы пыл снизить. Это оголтело, что сейчас происходит.

О. ДАНИЛЕВИЧ: А вы не пострадавший в этой истории?

Е. БАЖЕНОВ: Я сейчас перешёл… Потому что постоянно общаюсь как раз с людьми, с которыми работаю. Мы общались в Telegram. И очень сложно было. У меня были проблемы, безусловно, с Telegram, мы перешли на WhatsApp, и мы мучаемся, потому что WhatsApp отвратительный просто. Именно когда на компьютер ставишь программу. Десктопная версия отвратительная. Она должна синхронизироваться постоянно с телефоном. Телефон должен быть включен. Постоянно пишет «сигнал потерян». Я не знаю. Уже сил нет. Верните Telegram.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Так, может быть, вы будете как раз тем самым человеком, который начнёт подавать иски.

Е. БАЖЕНОВ: Я только морально пострадал.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Можно миллион попросить.

Е. БАЖЕНОВ: За моральный ущерб.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Конечно.

Е. БАЖЕНОВ: Меня в итоге обвинят. Потому что я закрыл Telegram.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Youtube не очень работал.

Е. БАЖЕНОВ: Ужасно.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Это ваша основная площадка. Как вы можете быть не пострадавшим в таком случае? Если это ваше основное место работы.

Е. БАЖЕНОВ: Тут как-то привязать в теории упущенную выгоду как-то. Но это такая теория, по которой в теории на меня в суд как раз и не подают столько времени. То есть я выпускаю обзоры после того, как вышел фильм на носителях. В кинотеатре он прошёл. И здесь в теории они могли бы пойти как раз в суд, что, дескать, вы используете кадры из фильма. Только здесь проблема в том, что здесь очень тяжело приписать, что это пиратство, это не пиратство, критика, по законодательству это можно, и при этом очень тяжело приписать упущенную выгоду. Потому что когда в кинотеатре, этот грех на мне, что я сделал на «Левиафана» до его выхода, так нельзя делать. И поэтому сейчас я обзор не выкладываю, хотя материал есть. И я смонтировал, уже украдено в относительно хорошем качестве, но я не имею права это использовать, потому что официального релиза не было ещё. Поэтому я жду и не могу ничего сделать. В таком случае, если я использую что-то пиратское, действительно упущенную выгоду можно как-то приписать. Потому что «он показал это до релиза, а мы хотели в кинотеатрах ещё 2000 сеансов сделать».

О. ДАНИЛЕВИЧ: Мне кажется, вы сейчас играете в какого-то рака и ползёте назад. Потому что вы сами фактически этим спичем призвали людей, которые так или иначе пострадали, поднять бучу. Вы сами оговорились, что можно ничего не выиграть, но хотя бы будет шум вокруг. Так вашим иском тоже будет шум вокруг.

Е. БАЖЕНОВ: Нужна фактическая… Очень много компаний пострадали фактически. Я не помню, кассы «Дикси» реально вырубились или нет.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Так и не понятно.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Мы тогда проводили опрос среди слушателей. И нам писали, что у кого-то доставка цветов (фирма) была завязана на Telegram.

Е. БАЖЕНОВ: Telegram запрещён.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: В смысле их сайт пострадал, потому что он был привязан к серверам Amazon и так далее.

Е. БАЖЕНОВ: Вопрос — сервера Amazon или Telegram? Если сервера Amazon, тогда да. У них фактическая упущенная выгода есть.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: 13 мая новый митинг. Пойдёте?

Е. БАЖЕНОВ: Я из дома не выхожу.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Какой митинг? О чём ты?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Может, пора?

Е. БАЖЕНОВ: Я недавно зашёл в большой магазин, что-то вроде «Глобуса» или «Ашана». Я чуть с ума там не сошёл. Там столько людей. Я не знаю. Меня уже слишком затворничество довело до такого состояния. Надо, видимо, что-то решать. Надо выходить, видимо, хотя бы к небольшому количеству людей. Три человека видеть. Больше одного.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Я думала, вам угрозы просто поступают. И поэтому вы сидите…

Е. БАЖЕНОВ: Да уже давно не поступали. Поэтому… Да и тогда было не особо…

О. ДАНИЛЕВИЧ: Говорите — никуда не выходите. Опять же, возвращаясь к вашим обзорам, у вас обычно в конце в списке человек 6, которые вам помогают. Это же не офис какой-то. Я правильно понимаю? Это просто какие-то люди…

Е. БАЖЕНОВ: Конечно. Обычно фактически 1-2 человека, которых я вижу. Остальных я не вижу. То есть дистанционно делают графику, музыку, превью и, например, голос. Я очень люблю звать кого-то на озвучку. Также дистанционно огромное количество людей. С переводом кто-то может помочь.

О. ДАНИЛЕВИЧ: То есть зарплату какую-то платить вам не нужно?

Е. БАЖЕНОВ: У меня сдельная работа. То есть за каждый обзор кто-то получает деньги.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Наш слушатель задаётся вопросом: «Социофобия?».

Е. БАЖЕНОВ: Видимо.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А вы с ребятами из «Кураж-Бамбей» не…

Е. БАЖЕНОВ: Никогда не работал.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Хотели бы?

Е. БАЖЕНОВ: Голос — почему бы нет.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Он сейчас везде, кстати. У нас даже реклама.

Е. БАЖЕНОВ: Тогда уже проблема. Если везде, то я…

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Но он такой родной после «Теории большого взрыва».

Е. БАЖЕНОВ: Я знаком с ним, начиная с «Как я встретил вашу маму». Вот этот сериал смотрел в его озвучке.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Ещё вопросы от наших слушателей. Кристина спрашивала: «В плане нелепости и ляпов „Дурак“ — идеальный фильм для вашего обзора. Чем он вам так нравится? Посвящением Балабанову?».

Е. БАЖЕНОВ: Вот на так поставленный вопрос очень сложно ответить. Фактически назовите, пожалуйста, ляпы, и я скажу, почему я, допустим, схавал этот ляп, или почему нет. Здесь сложно сказать. Такой вопрос…

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Кристина, разверните вопрос.

Е. БАЖЕНОВ: В каком моменте какой ляп, и тогда станет понятно. Потому что я как человек, которому нравится фильм, мог не заметить какие-то ляпы, безусловно.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Елена спрашивает: «Есть ли у вас татарские корни?».

Е. БАЖЕНОВ: Нет. А должны быть? Елена, вы из Казани?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Вы родились в Москве?

Е. БАЖЕНОВ: Нет, я родился в городе Стерлитамак.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: А как долго вы там прожили?

Е. БАЖЕНОВ: До класса 5-го, по-моему, я там прожил.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Родители приняли решение переехать?

Е. БАЖЕНОВ: Да. У меня брат… Кстати, я не помню, где брат. У меня постоянно родители переезжали.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Папа военный?

Е. БАЖЕНОВ: Нет. Я не знаю, чем обосновывались переезды. Но в итоге всё закончилось.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Чем обоснован ваш переезд? Вы год назад рассказывали всем о том, что вы взяли ипотеку, купили себе двухкомнатную квартиру в Подмосковье. На это заняли денег у знакомых.

Е. БАЖЕНОВ: Нет. У родителей. Честно. Мам, извини. Если ты это слышишь, до сих пор извини. Я как сын обещал стакан поднести.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Возвращаете?

Е. БАЖЕНОВ: Стаканами. Я за каждый стакан воды списываю сколько-то денег.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Евгений, берите рекламу уже наконец. Сколько можно перед мамой извиняться?

Е. БАЖЕНОВ: Да нет, на самом деле всё нормально. Я ездил в Stand-Up-тур, в принципе поправил своё финансовое положение, и всё норм.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Это прибыльнее, чем делать обзоры?

Е. БАЖЕНОВ: Гораздо. И по времени. Например, 1 месяц тура… 1 месяц я сейчас делал обзор. Я не знаю, сколько он принесёт. Но это будет в разы меньше того, что принёс бы тур. Но мне нравится делать обзоры. Да, надо их делать туры. Но я раз в 3 года, грубо говоря.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Какая-то странность. Не находите? Вы в магазине теряетесь, много людей. Но едете в Stand-Up-тур, стоите на сцене перед кучей людей.

Е. БАЖЕНОВ: Да это же мои все. Это как перед родными стоять людьми.

О. ДАНИЛЕВИЧ: В смысле ваши?

Е. БАЖЕНОВ: Это подписчики. Все наши. Это как мама пришла.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Как раз в магазине вас могут и не заметить. А тут вас видят все?

Е. БАЖЕНОВ: Я именно в таком плане очень люблю. Там такая энергетика. Мне столько всего такого замечательного подарили для съёмок. Если будет какой-то тур… Не дарите шоколадок. Приносите что-то странное, что можно использовать в роликах. Вот это я люблю. И такие замечательные люди везде. Я прям счастлив. Я поездил по России уже второй раз. И сейчас было массивнее. Я доехал аж до Владивостока. И ещё, собственно, Казахстан посетил первый раз. Вот всё это я очень люблю. Я с огромном радостью и счастьем ездил. Тяжело было, безусловно. Но недавно мне прислали ролик, будет выложен, 2-3 минуты. Как раз там будет небольшой отчёт. Я прям прослезился. Хотя тогда было тяжело. Сейчас — «хочется в тур». То есть именно атмосфера зовёт.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Когда следующий?

Е. БАЖЕНОВ: Года три. Я делаю ролики.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Когда будет следующий ролик?

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: 9 мая.

Е. БАЖЕНОВ: Нет, 9-го я уже не успею.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Который смонтированный.

Е. БАЖЕНОВ: Вопрос — когда они выпустят. Я не знаю, когда они выпустят. Всё от них зависит. Как только они выпустят, я сразу сажусь, доделываю.

О. ДАНИЛЕВИЧ: А можно произносить, что это за фильм?

Е. БАЖЕНОВ: Люди, которые донатили, знают, я им признался. Но пока буду держать напряжение.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Интрига.

Е. БАЖЕНОВ: Все уже догадались на самом деле. Но я буду держать напряжение.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Я вот не догадалась.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Я тоже не догадалась.

Е. БАЖЕНОВ: Ну и слава богу. Значит, никто не догадался.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Когда следующий обзор?

Е. БАЖЕНОВ: Я сейчас смотрю фильмы. Вот как раз «Оксану Соколову» смотрел. Отвратительно. Я не знаю. Многие хотят такой ролик. Вот этот, например, который я сейчас выпустил, был весёлый и без какой-либо злобы. Но здесь я должен записать, видимо, ролик, где 30 минут ору просто в камеру: «Сволочи, что же вы такое снимаете?». Просто отвратительно. Я уж не знаю. Благо, Фонд кино спонсировал. Спасибо ребятам. Вы поддерживаете моё творчество, как никто другой.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Фёдор Фёдорович говорит, что уже давно ваш подписчик. Как сделать так, чтобы обзоры выходили чаще?

Е. БАЖЕНОВ: Это на самом деле никак… Здесь была заминка — это моя вина. Потому что я ставку сделал на одно, а он не вышел. Это была моя ошибка. Это просто ошибка, как и слово «монтаж» в ролике.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Вы можете торжественно поклясться, что следующий обзор будет максимум через месяц?

Е. БАЖЕНОВ: Я не буду давать клятвы. Потом меня притянут за это. Как я обычно делаю… Слушаю про Крым фильм. Я потом притягиваю за эти слова, и потом человеку нечего сказать, он меня в своей передаче показывает, говорит, что блогеры такие, сякие.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Слушайте, вы однажды рассказывали о несостоявшемся проекте с Сашей Грей.

Е. БАЖЕНОВ: Проект состоялся! Но его никто не увидел.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Но я о том, что вы тогда очень говорили, что вы очень разочаровались в людях. Много людей вас тогда…

Е. БАЖЕНОВ: Да, тогда прям какая-то череда подстав была. Мы пробрались. Благо, хороший человек подставил плечо. Сергей Беляков, hell yeah. Замечательный человек. Если бы не он, такого, конечно, я бы не вытерпел один. Человек просто со стальным корсетом в голове. Очень суров. В отличие от меня. Меня очень эмоциональный настрой может выбить, если это не какие-то идейные вещи, когда я могу растеряться в принципе. А тут человек был рядом. И мы вместе как-то прошли через довольно обидные вещи.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Это самое большое разочарование в профессии?

Е. БАЖЕНОВ: Тогда просто подряд, и очень много подстав. И от людей, от которых не ожидаешь. Ты такой… И уже не хочется делать, ты уже расстроен, потому что — ну как так? Нормально же общались, ребята. И такое случилось. Но в целом всё хорошо.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Всё хорошо, ничего не вышло.

Е. БАЖЕНОВ: У меня лежит это видео до сих пор. Оно складируется.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Саша Грей на баяне играет.

Е. БАЖЕНОВ: Да. Там очень забавно.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Вы когда-нибудь можете допустить, что вы когда-нибудь будете работать в команде людей, то есть вы будете начальником, а какие-то люди будут делать вашу работу в том числе для того, чтобы ролики выходили чаще?

Е. БАЖЕНОВ: Я не хочу… Я когда работал на ТВ, мне очень нравился инструментарий, который они предоставляли. То есть ты пишешь сценарий и говоришь, что тебе нужно. Ты приходишь на съёмочную площадку — у тебя есть всё, что ты написал. Любое, что нужно, они доставали. Были замечательные камеры. Тебе не надо ни о чём париться. Это всё классно. Но когда там монтаж начинался, вот тут уже проблемы. То есть я вижу по-другому. И мне не хочется… Когда кто-то другой монтирует, я сразу: «Это не так. Нет, нет».

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: И сам делаю то же самое?

Е. БАЖЕНОВ: Похоже. Но я то понимаю, какую-то картинку вижу, а этот человек просто делает работу. Он неплохо её делает. Но он делает не так, как я хочу. Поэтому с монтажом у меня всегда проблема. Больше всего времени по сути занимает монтаж.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Мне кажется, у нас хороший вопрос от слушателей перед рубрикой. Константин Шутилов спрашивает: «Чем будете заниматься в старости?».

Е. БАЖЕНОВ: Если вы смотрите меня, вы понимаете, что теоретически старость она есть у меня сейчас. Я сижу и брюзжу. По сути старость уже наступила в мои 20 с чем-то лет. Я имею в виду с 20 с чем-то. Я не помню, сколько лет… в 2011 году я…

О. ДАНИЛЕВИЧ: Напомните, Евгений, сколько вам лет.

Е. БАЖЕНОВ: Мне 28.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Ещё три минуты немножко посидите. 5 вопросов, 5 по возможности быстрых ответов. Первый из них — что вы когда-то скрыли от мамы?

Е. БАЖЕНОВ: Труп. Что можно…

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Труп проститутки?

Е. БАЖЕНОВ: Я даже не знаю. Какой-нибудь… что-то плохое. Я вазу никогда не разбивал. Но, скажем, такую метафизическую вазу, которую я разбил и скрыл это. Я не вспомню даже. Очень давно было.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Всё маме рассказывали.

Е. БАЖЕНОВ: Нет, скорее всего, просто попадался. Неуклюжий. Я толстый был в детстве. Поэтому, скорее всего, не влез… Когда надо было что-то скрыть, мама запалила. Поэтому ничего не скрывал.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Конфеты съели какие-нибудь.

Е. БАЖЕНОВ: Я поэтому был толстым. Не запрещали мне есть конфеты.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: С какой блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку?

Е. БАЖЕНОВ: Александр Невский не перекрасился. Если он перекрасится для роли в «Конане», уж извините, простите, тут уже никакие, ничего не поможет… Вот это скрою от мамы как раз.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Самая большая ошибка в жизни.

Е. БАЖЕНОВ: Я не знаю. Я чувствую себя каким-то военачальником. Какая ошибка? Белорусский фронт. У меня нет такого уровня действий, что можно сказать «ошибка». Какие-то оплошности всегда… Самое главное — это когда в самом начале ещё я не понимал влияния аудитории, что у меня есть аудитория и имел право высказываться, оскорблять кого-то или кого-то за что-то судить. Не в плане «вот это очень плохо снято», а в плане того, что тебе не понравилось, и в комментарии начинал человека обвинять в чём-то, не понимая, что за мной много людей, это несправедливый спор. Вот, наверное, за это. Это самая большая ошибка. И то, что не было понимания. Я мог ругнуться, оскорбить человека. Сколько раз я уже извинялся. Михаил Галустян, извините, я не вас обзывал, а тех, кто поставил группу Queen тогда в этот танец. Это не вас лично. Простите.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Вы очень хорошо сами себя подвели к следующему вопросу. У кого бы вы попросили прощения?

Е. БАЖЕНОВ: Михаил Галустян, ну я правда не вас. На самом деле это уже дело давнее. Я уже извинялся, что оскорбил. Он принял на свой счёт. Правда нельзя так делать. Нельзя оскорблять людей непосредственно. По молодости не знал и был дураком в этом плане.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Прямо 3 секунды сейчас. Оскорбления, которые периодически звучат в «Comedy Club», за которые они потом извиняются. Вы как к этому относитесь?

Е. БАЖЕНОВ: А что за оскорбления?

О. ДАНИЛЕВИЧ: Ладно. Не хватит времени всё вам рассказать. Кто ваш лучший друг?

Е. БАЖЕНОВ: Замечательный человек, с которым мы делали «BadTrip». Подпишитесь на его канал. Его мало что-то смотрят. Давайте, подписывайтесь. Он выпустил последний ролик про «Мстителей». Загуглите.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА: Не забудьте подписаться на самого «BadComedian».

Е. БАЖЕНОВ: Это не обязательно.

О. ДАНИЛЕВИЧ: Евгений Баженов был у нас в гостях. Время наше вышло. Спасибо большое, что пришли.