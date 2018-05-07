«Ночи Кабирии»

Жанр: драма

Год: 1957

Страна: Италия, Франция

Режиссер: Федерико Феллини

Сценарий: Федерико Феллини, Эннио Флайяно, Туллио Пинелли, Марии Молинари.

Оператор: Альдо Тонти

Кто снимался в фильме «Ночи Кабирии»: Джульетта Мазина , Франсуа Перье, Франка Марци, Дориан Грей , Альдо Сильвани, Эннио Джиролами , Марио Пассанте, Кристиан Тассу, Амедео Наццари, Джанни Багино Сюжет фильма «Ночи Кабирии» Проститутка Кабирия, чье настоящее имя Мария, «работает» в одном из самых дешевых районов Рима. Вульгарная, драчливая и острая на язык, она мечтает об одном — встретить мужчину своей мечты, выйти замуж и стать честной женщиной. Её сердце жаждет любви и становится мишенью для проходимцев. И вот, кажется, она встречает Его — мужчину по имени Оскар, работающего бухгалтером. Каково же ей было узнать, что суженый, убедивший Кабирию продать дом и отдать ему деньги, собирался ее убить… Интересные факты о фильме «Ночи Кабирии»:

Джульетта Мазина, сыгравшая главную роль, была женой и музой Федерико Феллини. Ассистент Федерико Феллини Доминик Делоше заявил, что Франсуа Перье был утвержден на роль Оскара, чтобы фильм мог получить финансирование как международный совместный проект Италии и Франции. В основу сценария лег одноименный роман Марии Молинари. При монтаже картины продюсер Дино ДиЛаурентис настоял на изъятии нескольких сцен, считая, что они тормозят сюжет. Когда фильм состоялся и получил признание зрителей и профессионалов, Феллини попросил ДиЛаурентиса вернуть спорные эпизоды в картину.

Трейлер фильма «Ночи Кабирии»: https://www.youtube.com/watch?v=czhP-tBaZlY