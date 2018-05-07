Жанр: драма
Год: 1957
Страна: Италия, Франция
Режиссер: Федерико Феллини
Сценарий: Федерико Феллини, Эннио Флайяно, Туллио Пинелли, Марии Молинари.
Оператор: Альдо Тонти
Кто снимался в фильме «Ночи Кабирии»: Джульетта Мазина, Франсуа Перье, Франка Марци, Дориан Грей, Альдо Сильвани, Эннио Джиролами, Марио Пассанте, Кристиан Тассу, Амедео Наццари, Джанни Багино Сюжет фильма «Ночи Кабирии» Проститутка Кабирия, чье настоящее имя Мария, «работает» в одном из самых дешевых районов Рима. Вульгарная, драчливая и острая на язык, она мечтает об одном — встретить мужчину своей мечты, выйти замуж и стать честной женщиной. Её сердце жаждет любви и становится мишенью для проходимцев. И вот, кажется, она встречает Его — мужчину по имени Оскар, работающего бухгалтером. Каково же ей было узнать, что суженый, убедивший Кабирию продать дом и отдать ему деньги, собирался ее убить… Интересные факты о фильме «Ночи Кабирии»:
Джульетта Мазина, сыгравшая главную роль, была женой и музой Федерико Феллини. Ассистент Федерико Феллини Доминик Делоше заявил, что Франсуа Перье был утвержден на роль Оскара, чтобы фильм мог получить финансирование как международный совместный проект Италии и Франции. В основу сценария лег одноименный роман Марии Молинари. При монтаже картины продюсер Дино ДиЛаурентис настоял на изъятии нескольких сцен, считая, что они тормозят сюжет. Когда фильм состоялся и получил признание зрителей и профессионалов, Феллини попросил ДиЛаурентиса вернуть спорные эпизоды в картину.
Трейлер фильма «Ночи Кабирии»: https://www.youtube.com/watch?v=czhP-tBaZlY