Ещё
«Ночи Кабирии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ночи Кабирии» 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма
Год: 1957
Страна: Италия, Франция
Режиссер: Федерико Феллини
Сценарий: Федерико Феллини, Эннио Флайяно, Туллио Пинелли, Марии Молинари.
Оператор: Альдо Тонти
Кто снимался в фильме «Ночи Кабирии»: Джульетта Мазина, Франсуа Перье, Франка Марци, Дориан Грей, Альдо Сильвани, Эннио Джиролами, Марио Пассанте, Кристиан Тассу, Амедео Наццари, Джанни Багино Сюжет фильма «Ночи Кабирии» Проститутка Кабирия, чье настоящее имя Мария, «работает» в одном из самых дешевых районов Рима. Вульгарная, драчливая и острая на язык, она мечтает об одном — встретить мужчину своей мечты, выйти замуж и стать честной женщиной. Её сердце жаждет любви и становится мишенью для проходимцев. И вот, кажется, она встречает Его — мужчину по имени Оскар, работающего бухгалтером. Каково же ей было узнать, что суженый, убедивший Кабирию продать дом и отдать ему деньги, собирался ее убить… Интересные факты о фильме «Ночи Кабирии»:
Джульетта Мазина, сыгравшая главную роль, была женой и музой Федерико Феллини. Ассистент Федерико Феллини Доминик Делоше заявил, что Франсуа Перье был утвержден на роль Оскара, чтобы фильм мог получить финансирование как международный совместный проект Италии и Франции. В основу сценария лег одноименный роман Марии Молинари. При монтаже картины продюсер Дино ДиЛаурентис настоял на изъятии нескольких сцен, считая, что они тормозят сюжет. Когда фильм состоялся и получил признание зрителей и профессионалов, Феллини попросил ДиЛаурентиса вернуть спорные эпизоды в картину.
Трейлер фильма «Ночи Кабирии»: https://www.youtube.com/watch?v=czhP-tBaZlY
Teleprogramma.pro: последние новости
Данила Козловский рассказал, каково это — играть на камеру откровенные сцены Масштабно: певица Адель переделала дом в Титаник Продюсер сериала «Посольство» Виктор Согомонян: «Наш проект — рассказ о страшном дипломатическом сне»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я хочу раздеться»5
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали9
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу34
Как снимали самую эротическую сцену советского кино3
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение