Сильвестр Сталлоне снимет пятого «Рэмбо»

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне заявил о своем желании снять пятую часть приключений ветерана вьетнамской войны, непобедимого и сурового Рэмбо. Сейчас актер уже изучает сценарий, написанный прежним коллективом авторов, работавшим над предыдущей частью.

Предполагается, что начало съемок состоится уже в сентябре этого года. Продюсировать новый боевик с элементами психологического триллера будет Ави Лернер , который был продюсером предыдущего фильма.

Уже известны некоторые подробности сюжета: дочь одного из друзей Рэмбо окажется похищенной неизвестными злоумышленниками, с которыми никто не может совладать. Тогда за дело возьмется изрядно постаревший, но не растерявший боевого духа и умения мыслить стратегически Рэмбо. Разумеется, его роль традиционно достанется Сталлоне. Он отправится в Мексику, и сразу после пересечения границы у него не будет ни минуты свободного или хотя бы спокойного времени.

Враги будут чинить бесконечные препятствия, стараясь прикончить главного героя. Довольно скоро выяснится, что за таинственным и кровожадным похищением стоит один из самых жестоких мексиканских картелей, в деле замешаны и оружие, и наркотики, и еще много криминала, с которым и предстоит разобраться Рэмбо.

Напомним, что самый первый фильм о похождениях Рэмбо вышел в далеком уже 1982 году, он назывался «Рэмбо: первая кровь». После него последовали еще три части боевика: они вышли на экраны в 1985, 1988 и 2008 годах. Четвертая часть не получила ожидаемого успеха первой картины, но была довольно благосклонно встречена и критиками, и зрителями. Не в последнюю очередь — благодаря несомненной харизме главного героя в исполнении Сталлоне.