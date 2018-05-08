Ещё
Львица украла камеру и сняла собственное кино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Львица украла камеру и сняла собственное кино 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Кении львица украла у работающей над документальным фильмом съемочной группы включенную видеокамеру. На видео, снятое животным, обратил внимание новостной портал UPI.
Продюсеры фильма «Моя Африка», снятого в одном из заповедников страны для очков виртуальной реальности, поделились отрывком картины. На ней хищник, заинтересовавшийся установленными на поле камерами, ворует одну из них и убегает с ней в пасти. Съемочная группа гонится за ней на машине и снимает ее со стороны. Львица несколько раз пытается укусить камеру и отдирает от нее куски корпуса, но устройство продолжает снимать до последнего.
В конце апреля СМИ обратили внимание на видео, снятое камерой GoPro, попавшей в пасть крупного крокодила. Удалось ли спасти устройство, не сообщается.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение35
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение