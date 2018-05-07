Сам себе режиссер. В Кении львица украла камеру у съемочной группы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости . В Кении львица украла камеру у команды документалистов, снимающих фильм об Африке. Портал Upi.com опубликовал видео необычного преступления.

На ролике видно, как несколько животных заинтересовались оставленными на поле камерами. Одна из львиц схватила зубами устройство, которое продолжало записывать кражу на видео.

Команда отследила перемещение животного. Позднее львица оставила камеру, предварительно потаскав за собой штатив.

"Моя Африка" — документальный фильм об обитателях слоновьего заповедника в Кении, премьера которого состоялась на прошлой неделе на сайте Международного общества сохранения природы.