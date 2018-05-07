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Джоанна Стингрей прокомментировала фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое
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Джоанна Стингрей прокомментировала фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое 

RT на русском 1 час назад
Американская певица и близкая подруга лидера группы «Кино» Виктора Цоя Джоанна Стингрей в беседе с Пятым каналом прокомментировала фильм «Лето» Кирилла Серебренникова.
«Я слышала об этом фильме. Я думаю, что люди не рады этому фильму. Мне трудно это прокомментировать», — сказала она.
Как отметила Стингрей, Цой всегда был для неё очень важен, и она не хочет ничего негативного или плохого о нём.
По словам певицы, она не против некой фантазии о лидере «Кино», но считает, что художественный вымысел не должен быть далёк от правды.
Стингрей добавила, что слышала о Серебренникове как об «интересном режиссёре» и что фильм «хороший».
Ранее сообщалось, что «Лето» Серебренникова станет фильмом открытия «Кинотавра».
Также сообщалось, что лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков назвал сценарий фильма о Цое «ложью от начала и до конца».
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