Джоанна Стингрей прокомментировала фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое

«Я слышала об этом фильме. Я думаю, что люди не рады этому фильму. Мне трудно это прокомментировать», — сказала она.

Как отметила Стингрей, Цой всегда был для неё очень важен, и она не хочет ничего негативного или плохого о нём.

По словам певицы, она не против некой фантазии о лидере «Кино», но считает, что художественный вымысел не должен быть далёк от правды.

Стингрей добавила, что слышала о Серебренникове как об «интересном режиссёре» и что фильм «хороший».

Ранее сообщалось, что «Лето» Серебренникова станет фильмом открытия «Кинотавра».